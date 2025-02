Fot. Associated Press/East News

Prokurator Generalna oskarża FBI o ukrywanie niektórych dokumentów ws. Epsteina

Niedawno Pam Bondi wystosowało oświadczenie , w którym oskarżyła FBI o "wstrzymywanie tysięcy innych stron dokumentów o sprawie Jeffreya Epsteina". Zażądała, aby wszystkie materiały zostały jej przekazane do piątkowego poranka oraz, aby zbadano, dlaczego "mimo wielokrotnych próśb" miało dochodzić do wstrzymywania udostępnienia dotychczasowych ustaleń.

W nowym wywiadzie dla Fox News Bondi ujawniła, że w "siatce handlu ludźmi Epsteina było ponad 250 domniemanych ofiar, których tożsamość zostanie chroniona". Nowe materiały, które do niej dotarły, zawierają rejestry lotów, listę dowodów oraz zredagowaną 'listę masażystek', prawdopodobnie odnoszącą się do ofiar zmarłego biznesmena.

Sprawa Jeffreya Epsteina

Przypomnijmy, że zanim doszło do zakończenia sprawy Jeffrey Epstein i wydania wyroku, mężczyzna zakończył swój żywot w celi więziennej na Manhattanie w 2019 roku. Proces multimilionera był jednym z najbardziej nagłośnionych postępowań, do którego doszło w następstwie działalności ruchu #MeToo. Akcja zachęcała do mówienia o wykorzystywaniu kobiet. Przestępstwa były często popełniane przez bogatych i wpływowych ludzi.