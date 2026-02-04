BLIK będzie mieć międzynarodowe przelewy w euro. Właśnie testuje funkcję
Międzynarodowe przelewy BLIK wkrótce staną się faktem. Właśnie udało się odebrać pieniądze z Hiszpanii Fot. michnik101 / Shutterstock

BLIK rusza na podbój Europy. Polski gigant płatności mobilnych właśnie zrealizował historyczny przelew na telefon w euro z Hiszpanii. Nowa funkcja BLIKA nie zmieni naszych codziennych zakupów nad Wisłą, ale przyda się na zagranicznych wakacjach.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

BLIK to system zarządzany przez Polski Standard Płatności, który działa od lutego 2015 roku. Stał się mega popularny, bo zrewolucjonizował płatności bezgotówkowe: pozwala przelać pieniądze nawet wtedy, gdy nie znamy danych i rachunku odbiorcy. Wystarczy sam numer telefonu. Ułatwia też płatności w internecie, a w sklepach stacjonarnych można dzięki niemu płacić smartfonem. Teraz wprowadza kolejną rewolucję.

Międzynarodowy przelew BLIK. To wkrótce stanie się standardem

Pierwsze sukcesy BLIK odnotował już podczas konferencji Web Summit 2025 w Lizbonie. Właśnie wtedy przetestowano transakcję w euro, przesyłając środki z portugalskiego systemu MB WAY do klienta Santander Bank Polska. Potem udało się też w drugą stronę: klient PKO Banku Polskiego odebrał przelew wysłany przez użytkownika z Portugalii.

Teraz udało się zrealizować przelew z Hiszpanii do Polski (o tym za chwilę), który jest kontynuacją integracji z innymi systemami płatności mobilnych działającymi w Europie. Wkrótce również do międzynarodowych przelewów na Starym Kontynencie będzie wystarczać tylko znajomość numeru telefonu.

Na pierwszy ogień takie przelewy będzie można wykonywać prawdopodobnie do i z Hiszpanii (Bizum), Portugalii (SIBS), Włoch (Bancomat) oraz krajów nordyckich (Vipps), bo BLIK współpracuje właśnie z tymi krajami w ramach stowarzyszenia EuroPA.

Przelew w euro z Hiszpanii do Polski. To początek rewolucji

Pierwszy, pilotażowy przelew z hiszpańskiego systemu Bizum trafił na polski numer telefonu zarejestrowany w aplikacji IKO PKO. To kolejny krok naprzód, który pokazuje, że bariery techniczne między krajowymi standardami zaczynają zanikać.

Dzięki temu rozwiązaniu podział na przelewy krajowe i zagraniczne powoli odchodzi do lamusa, a transakcje są realizowane natychmiast, bez dodatkowych kosztów i formalności.

Szef BLIKA zapowiada, że dla niemal 450 milionów mieszkańców kontynentu to zapowiedź nowej ery, w której smartfon staje się uniwersalnym środkiem płatniczym niezależnie od szerokości geograficznej.

"Kolejne testy i rozszerzanie współpracy z partnerami mają przybliżyć moment, w którym przelew na numer telefonu pomiędzy krajami będzie równie prosty jak lokalna transakcja P2P" – podkreśla prezes BLIKA, Dariusz Mazurkiewicz.

To rozwiązanie docenią szczególnie turyści w czasie wakacji. Rachunek w restauracji, zakup pamiątki lub przejazd taksówką będzie można opłacić od razu przy użyciu smartfona, bez czekania na zaksięgowanie czy martwienia się o prowizje.

BLIK zbliżeniowy na iOS. To nie koniec nowości

BLIK pracuje też nad wygodą płacenia w zagranicznych sklepach stacjonarnych i internetowych. Użytkownicy Androida od dawna cieszą się płatnościami zbliżeniowymi w terminalach. Prace nad wdrożeniem tej opcji w systemie iOS już trwają.

Zagraniczne sklepy internetowe mogą też udostępniać płatności BLIKIEM dzięki współpracy z globalnymi dostawcami usług płatniczych (Adyen, Boku, Nikulipe, Nuvei, PAYPRO, PayU, PPRO, Stripe, Viva Wallet czy Worldline). Ma to ułatwić i zabezpieczyć zakupy w takich serwisach jak AliExpress, Booking, Google Play, Temu czy Vinted.

Zobacz także

logo
Ładujemy tak telefon i niszczymy baterię. Dziwi mnie, że mało się o tym mówi
logo
Pułapka KSeF na stacjach paliw. Nie zazdroszczę kierowcom tankującym na firmę
logo
Gmail wysyła ostrzeżenia. Wyjaśniamy, czy twój e-mail przestanie działać
logo
Nowa funkcja w mObywatelu. Kolejna sprawa, z którą nie musisz iść do urzędu