Międzynarodowe przelewy BLIK wkrótce staną się faktem. Właśnie udało się odebrać pieniądze z Hiszpanii Fot. michnik101 / Shutterstock

BLIK rusza na podbój Europy. Polski gigant płatności mobilnych właśnie zrealizował historyczny przelew na telefon w euro z Hiszpanii. Nowa funkcja BLIKA nie zmieni naszych codziennych zakupów nad Wisłą, ale przyda się na zagranicznych wakacjach.

BLIK to system zarządzany przez Polski Standard Płatności, który działa od lutego 2015 roku. Stał się mega popularny, bo zrewolucjonizował płatności bezgotówkowe: pozwala przelać pieniądze nawet wtedy, gdy nie znamy danych i rachunku odbiorcy. Wystarczy sam numer telefonu. Ułatwia też płatności w internecie, a w sklepach stacjonarnych można dzięki niemu płacić smartfonem. Teraz wprowadza kolejną rewolucję.

Międzynarodowy przelew BLIK. To wkrótce stanie się standardem

Pierwsze sukcesy BLIK odnotował już podczas konferencji Web Summit 2025 w Lizbonie. Właśnie wtedy przetestowano transakcję w euro, przesyłając środki z portugalskiego systemu MB WAY do klienta Santander Bank Polska. Potem udało się też w drugą stronę: klient PKO Banku Polskiego odebrał przelew wysłany przez użytkownika z Portugalii.

Teraz udało się zrealizować przelew z Hiszpanii do Polski (o tym za chwilę), który jest kontynuacją integracji z innymi systemami płatności mobilnych działającymi w Europie. Wkrótce również do międzynarodowych przelewów na Starym Kontynencie będzie wystarczać tylko znajomość numeru telefonu.

Na pierwszy ogień takie przelewy będzie można wykonywać prawdopodobnie do i z Hiszpanii (Bizum), Portugalii (SIBS), Włoch (Bancomat) oraz krajów nordyckich (Vipps), bo BLIK współpracuje właśnie z tymi krajami w ramach stowarzyszenia EuroPA.

Przelew w euro z Hiszpanii do Polski. To początek rewolucji

Pierwszy, pilotażowy przelew z hiszpańskiego systemu Bizum trafił na polski numer telefonu zarejestrowany w aplikacji IKO PKO. To kolejny krok naprzód, który pokazuje, że bariery techniczne między krajowymi standardami zaczynają zanikać.

Dzięki temu rozwiązaniu podział na przelewy krajowe i zagraniczne powoli odchodzi do lamusa, a transakcje są realizowane natychmiast, bez dodatkowych kosztów i formalności.

Szef BLIKA zapowiada, że dla niemal 450 milionów mieszkańców kontynentu to zapowiedź nowej ery, w której smartfon staje się uniwersalnym środkiem płatniczym niezależnie od szerokości geograficznej.

"Kolejne testy i rozszerzanie współpracy z partnerami mają przybliżyć moment, w którym przelew na numer telefonu pomiędzy krajami będzie równie prosty jak lokalna transakcja P2P" – podkreśla prezes BLIKA, Dariusz Mazurkiewicz.

To rozwiązanie docenią szczególnie turyści w czasie wakacji. Rachunek w restauracji, zakup pamiątki lub przejazd taksówką będzie można opłacić od razu przy użyciu smartfona, bez czekania na zaksięgowanie czy martwienia się o prowizje.

BLIK zbliżeniowy na iOS. To nie koniec nowości

BLIK pracuje też nad wygodą płacenia w zagranicznych sklepach stacjonarnych i internetowych. Użytkownicy Androida od dawna cieszą się płatnościami zbliżeniowymi w terminalach. Prace nad wdrożeniem tej opcji w systemie iOS już trwają.