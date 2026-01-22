Nowa funkcja w mObywatelu. Zmiana kodu PIN nie wymaga już wizyty w urzędzie. Shutterstock.com/Kuba Kwiatkowski

To kolejna dobra wiadomość dla posiadaczy aplikacji mObywatel. Udostępniono nową funkcję, która zaoszczędzi niepotrzebnych wizyt w urzędzie. Od teraz każdy użytkownik może zmienić PIN-y w e-dowodzie. Jak to zrobić? Instrukcję przedstawiamy w poniższym artykule.

Aplikacja mObywatel ułatwia obywatelom załatwianie spraw urzędowych i sprawia, że wiele z nich nie wymaga wychodzenia z domu. Dostępny w rządowym narzędziu mDowód jest już oficjalnym dokumentem tożsamości (na terenie kraju), a dzięki regularnym aktualizacjom Polacy mają dostęp do kolejnych funkcji. Dzięki najnowszej z nich można załatwić kolejną sprawę bez wychodzenia z domu.

Nowa funkcja w aplikacji mObywatel

To kolejne ułatwienie dla użytkowników mObywatela. Ministerstwo Cyfryzacji w środę 21 stycznia poinformowało, że od teraz w aplikacji dostępna jest nowa funkcja o nazwie "Zarządzaj warstwą elektroniczną e-dowodu". W praktyce oznacza to możliwość zmiany PIN-ów w e-dowodzie bez konieczności wizyty w urzędzie, na przykład z poziomu kanapy.

"E-dowód to każdy dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku. Ma wbudowaną warstwę elektroniczną, która pozwala potwierdzać tożsamość w internecie i podpisywać elektroniczne dokumenty" – przypomina resort.

Nowa funkcja dostępna jest w najnowszej wersji mObywatela, czyli tej o numerze 4.74. Użytkownicy powinni zaktualizować aplikację, by uzyskać do niej dostęp (lub sprawdzić, czy została ona automatycznie zaktualizowana).

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że jest dobra informacja także dla tych, którzy dopiero zamierzają stać się posiadaczami e-dowodu: wniosek wystarczy złożyć... w aplikacji lub na rządowej stronie. Trzeba go co prawda uzupełnić o odciski palców i wzór podpisu, co już wymaga wizyty w urzędzie, ale jest na to 30 dni od złożenia wniosku.

Jak zmienić PIN w e-dowodzie? Instrukcja

Od teraz użytkownicy mObywatela mogą zmienić albo odblokować kody PIN w aplikacji, i to zarówno do profilu osobistego, jak i podpisu osobistego. Pierwszy z nich przydaje się przy potwierdzaniu tożsamości w sieci, z kolei drugi – przy podpisywaniu elektronicznych dokumentów.

Funkcja "Zarządzanie warstwą elektroniczną e-dowodu" wymaga posiadania najnowszej wersji aplikacji, ważnego dokumentu tożsamości z warstwą elektroniczną (wszystkie dowody osobiste wydawane od 4 marca 2019 roku mają taką warstwę), korzystania z mDowodu oraz posiadania telefonu z dostępem do internetu i włączoną funkcją NFC.

Jak zmienić PIN? Należy wejść w mDowód, następnie wybrać Dane dowodu osobistego (pod znajdującym się na górze dokumentem), a później przejść do Ustawień warstwy elektronicznej dowodu. Funkcja zadziała tylko u posiadaczy dowodów z tą warstwą – w przeciwnym razie po wyborze opcji zmiany PIN do dowodu osobistego na ekranie smartfona wyświetli się informacja "Nie masz dowodu osobistego z warstwą elektroniczną".