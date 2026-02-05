Jan Smoleński nie żyje. Fot. Facebook / Ampol-Merol

Nie żyje Jan Smoleński. Smutną informację przekazali przedstawiciele firmy Ampol-Merol, jednej z największych w branży rolniczej. Smoleński był jej twórcą i współwłaścicielem. Jego biznes w niemal trzy dekady stał się gigantyczny.

REKLAMA

"Z głębokim smutkiem dzielimy się wiadomością, która napełniła nas wszystkich ogromnym żalem. Tej nocy odszedł od nas Jan Smoleński – Współzałożyciel Ampol-Merol, nasz Szef, ale przede wszystkim Najukochańszy Mąż, Tatuś, Dziadek i Pradziadek" – czytamy w pożegnalnym poście na oficjalnym profilu firmy Ampol-Merol.

Jan Smoleński miał 78 lat. Dziś pracownicy i rodzina wspominają, że prowadził życie pełne pasji, ale nie unikał też ciężkiej pracy i był niezwykle życzliwy dla drugiego człowieka.

"Pozostawił po sobie nie tylko prężną firmę, ale przede wszystkim trwałe wartości, które na zawsze pozostaną fundamentem naszej społeczności" – napisali przedstawiciele firmy. Przytoczyli też słowa najbliższej rodziny: "Trudno ubrać w słowa nasze rozdarcie i smutek, ale równie mocno czujemy wdzięczność za każdą wspólną chwilę, rozmowę i doświadczenie, które na zawsze pozostaną częścią naszej historii".

REKLAMA

Historia biznesu Jana Smoleńskiego

Smoleński firmę Ampol-Merol założył w 1989 roku w Wąbrzeźnie (województwo kujawsko-pomorskie). Towarzyszyła mu w tym wszystkim żona Stefania. Z małego zakładu poprowadzili Ampol-Merol do gigantycznego rozwoju i dziś to jedna z największych firm rolniczych w Polsce: ma kilka oddziałów i grubo ponad miliard złotych przychodów rocznie – jak wynika z analiz Biznes Wprost.

Kompleksowo zaopatrują polskie gospodarstwa w: nasiona, nawozy mineralne, nawozy wapniowe, nawozy organiczne, nawozy dolistne, środki ochrony roślin, produkty do pakowania plonów, produkty do żywienia zwierząt, a także mają skup płodów rolnych. To rodzinny biznes, więc dziś najbliżsi Jana Smoleńskiego przejmują pieczę nad biznesem.

REKLAMA