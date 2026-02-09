Oświadczenie o maksymalnej cenie prądu. Czas jest tylko do 30 czerwca Fot. BartlomiejMagierowski / Shutterstock

Przedsiębiorcy mają czas tylko do 30 czerwca na wysłanie ważnego dokumentu. Jeśli przegapią termin, będą musieli liczyć się z gigantycznymi dopłatami do rachunków za prąd, a także będą musieli oddać przyznane wcześniej wsparcie finansowe. Kogo dotyczy ten obowiązek i co trzeba zrobić?

Sprawa dotyczy tysięcy mikro, małych oraz średnich firm, które w drugiej połowie 2024 roku korzystały z ceny maksymalnej energii elektrycznej (693 zł/MWh). Każda taka firma musi formalnie udokumentować (jeśli jeszcze tego nie zrobiła) otrzymane wsparcie u swojego dostawcy prądu. To obowiązek wynikający z przepisów o bonie energetycznym.

Oświadczenie o utrzymaniu maksymalnej ceny energii. Czas tylko do 30 czerwca

Pierwotnie dokumenty trzeba było złożyć do końca lutego 2025 roku, jednak datę tę przesuwano parę razy. Rząd zauważył, że wielu właścicieli firm (w zeszłym roku było to nawet 50 tysięcy) nie wiedziało o obowiązku, nie zdążyło złożyć papierów lub nie poprawiło ich w pierwotnym terminie. Sejm w końcu zdecydował, że ostateczna data to 30 czerwca 2026 roku.

Przepisy pozwalają nie tylko na przesłanie zaległych papierów, ale też na korektę błędów w tych już wysłanych. Brak złożenia oświadczenia może skutkować koniecznością zwrotu przyznanych pieniędzy. I nadal wielu przedsiębiorców tego nie zrobiło, o czym świadczą kolejne przypomnienia dostawców energii.

Dostawcy energii przypominają o obowiązku. Nadal tysiące osób tego nie zrobiło

Tauron pod koniec stycznia informował, że oświadczenie przekazało już blisko 100 tysięcy klientów. Stanowi około 87 proc. uprawnionych firm. Wynik wydaje się wysoki, ale też oznacza, że tysiące przedsiębiorców ryzykuje, że ich rozliczenia zostaną cofnięte do cen rynkowych wynikających z umowy sprzedażowej.

Firma namawia, by nie czekać do ostatniej chwili. "Przedsiębiorcy mogą wypełnić informację o pomocy szybko i wygodnie dzięki intuicyjnemu formularzowi online. Zajmuje to tylko kilka minut, a pozwala zachować ustawową cenę energii elektrycznej w drugim półroczu 2024 roku" – zachęca Daniel Iwan, rzecznik prasowy Tauron Sprzedaż.

Wzór oświadczenia dla dostawcy prądu. Co trzeba wpisać?

Firmy z sektora MŚP mogą przekazać niezbędne dokumenty na kilka sposobów:

Przez formularz elektroniczny na stronie sprzedawcy prądu. Wysyłając list na adres biura obsługi klienta (liczy się data nadania). Osobiście podczas wizyty w wybranym punkcie obsługi.

Sam wzór dokumentu, dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, jest obszerny (ma aż 7 stron) i wymaga wielu dokładnych danych. W oświadczeniu należy podać m.in. dane identyfikacyjne, formę prawną, wielkość podmiotu oraz klasę działalności według kodu PKD.