Netflix opublikował pierwszą zapowiedź "Lalki", współczesnej reinterpretacji klasycznej powieści Bolesława Prusa. Serial w reżyserii Pawła Maślony i na podstawie scenariusza Pawła Demirskiego, Jagody Dutkiewicz oraz samego reżysera ma pojawić się na platformie jeszcze w tym roku. Teaser wygląda obłędnie i nie mogę się doczekać premiery.

W nowej wersji historii przenosimy się do XIX‑wiecznej Warszawy, w której gwałtownie pękające hierarchie społeczne kształtują losy bohaterów. W centrum opowieści znajduje się relacja Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej – rozdartych między "przepaścią klasową, obsesją i pragnieniem wolności".

"Napędzany ambicją Stanisław dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie" – brzmi oficjalny opis "Lalki" Netfliksa, która doczekała się pierwszej zapowiedzi wideo.

"Lalka" Netfliksa z Tomaszem Schuchardtem i Sandrą Drzymalską będzie "zaskakująca i dzika"

– "Lalka" to opowieść o marzeniach, które prowadzą do katastrofy; o pragnieniu, które potrafi podpalić świat; i o tym, że marzenie o awansie może spełnić się w zupełnie nieoczekiwany sposób – mówi Paweł Demirski, autor scenariusza.

– Nie chodziło mi o wierne sfilmowanie lektury, lecz o stworzenie zupełnie nowej, współczesnej opowieści, żywo rezonującej z naszym "tu i teraz" i osobistej dla mnie – podkreśla z kolei reżyser Paweł Maślona, autor nagradzanego filmu "Kos". – Serial jest żywy, śmieszny i straszny. Zaskakujący. Dziki – dodaje.

W obsadzie znaleźli się: Tomasz Schuchardt (Stanisław Wokulski), Sandra Drzymalska (Izabela Łęcka), Dariusz Chojnacki, Jacek Braciak, Julia Wyszyńska i Magdalena Cielecka. Za zdjęcia odpowiada Paweł Flis, scenografię przygotowała Joanna Macha, a kostiumy zaprojektowała Dorota Roqueplo. Casting prowadziła Katarzyna Gryciuk-Krzywda, a producentem jest Jan Kwieciński z Akson Studio.

