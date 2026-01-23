Serial "Lalka" doczekał się pierwszych zdjęć Fot. Robert Pałka / Netflix // montaż: naTemat

Nowe zdjęcia z "Lalki" Netflixa zapowiadają produkcję z rozmachem. Serial w reżyserii Pawła Maślony imponuje nie tylko stroną wizualną, ale też zapowiada się na ambitną, świeżą interpretację dobrze znanej historii. Wszystko wskazuje na to, że sześcioodcinkowy dramat kostiumowy będzie mocnym rywalem dla filmowej adaptacji "Lalki" z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską.

Netflix udostępnił pierwsze oficjalne zdjęcia z "Lalki", na których uwagę przyciągają zarówno imponująca scenografia XIX-wiecznej Warszawy i zachwycające kostiumy, jak i Sandra Drzymalska i Tomasz Schuchardt w rolach Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego.

Pierwsze zdjęcia z "Lalki" Netflixa. Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska jako Wokulski i Łęcka

Serial Pawła Maślony, twórcy nagradzanego "Kosa", wyraźnie stawia na emocje, napięcia między bohaterami i konflikty klasowe, nie bojąc się świeżego spojrzenia na dobrze znane postacie. Już teraz widać, że "Lalka" Netflixa nie chce być kolejną "szkolną" adaptacją Prusa, ale nowoczesną, odważniejszą interpretacją, która mocno rezonuje z dzisiejszą wrażliwością. Scenariusz napisali Paweł Demirski, Jagoda Dutkiewicz i Maślona.

"Ten intensywny dramat kostiumowy wprowadza widza w świat Warszawy XIX wieku, pełen złudzeń i pękających hierarchii, w którym stary porządek arystokratycznych zasad zderza się z rodzącą się emancypacją kobiet, a rozszczelniające się granice klasowe i pieniądz umożliwiają awans, lecz pochodzenie wciąż determinuje przynależność, prestiż i dostęp do władzy" – opisuje serial "Lalka" Netflix, nazywając go "współczesną reinterpretacją klasycznej powieści Bolesława Prusa".

Stanisław Wokulski, przedsiębiorca, człowiek, który stworzył siebie od zera, mierzy się z oczekiwaniami społecznymi, ambicją i pragnieniami osobistymi, co i rusz podejmując decyzje niosące realne konsekwencje. Izabela Łęcka nie jest jedynie obiektem westchnień, ale aktywnie działa na rzecz własnej, również finansowej, niezależności, chcąc określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ich rozwijająca się relacja staje się osią konfliktu, w którym zderzają się ambicje jednostek i ograniczenia społecznej hierarchii oraz gdzie ciasno splatają się miłość, duma i tożsamość. Oficjalny opis serialu "Lalka"

Oprócz Drzymalskiej ("Biała odwaga", "Simona Kossak") i Schuchardta ("Dom dobry", "Wielka woda") w serialu zagrają: Dariusz Chojnacki jako Ignacy Rzecki, Jacek Braciak (Tomasz Łęcki), Julia Wyszyńska (Florentyna) oraz Magdalena Cielecka jako Kazimiera Wąsowska.

"Lalka" Pawła Maślony będzie liczyć sześć odcinków, a datę premiery wyznaczono na drugą połowę 2026 roku. Dokładnej daty na razie nie podano.

Serial "Lalka" w 2026 roku. Czeka nas też premiera filmu "Lalka" z Dorocińskim i Urzędowską

Serial z pewnością będzie konkurować z filmową adaptacją powieści Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego, która wejdzie do kin 30 września. W roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego, a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska.

W filmie "Lalka" wystąpi także absolutna śmietanka aktorska, m.in. Marek Kondrat, Andrzej Seweryn, Maria Dębska, Mateusz Damięcki, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak, Dawid Ogrodnik i Maciej Musiałowski.