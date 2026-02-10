W 2026 roku mniej zapłacimy za gaz Fot. Shutterstock / GBJSTOCK

Zmienia się szyld, zmienia się nazwa na fakturach, a do tego dochodzi długo wyczekiwana korekta cen. W 2026 roku gaz sprzedawany dotąd pod marką PGNiG funkcjonuje już jako oferta myOrlen, a od końcówki lutego zacznie obowiązywać nowa, niższa taryfa.

Jeszcze niedawno PGNiG było dla milionów Polaków synonimem gazu ziemnego. Teraz ta marka znika z rachunków i umów, a jej miejsce zajmuje myOrlen – spółka należąca do Grupy Orlen, która przejęła detaliczną sprzedaż paliwa. Jak tłumaczy firma, to element większego procesu porządkowania i ujednolicania marek w ramach państwowego koncernu, ale dla klientów najważniejsze pozostaje jedno pytanie: ile zapłacą za gaz.

Ceny gazu w 2026 roku będą niższe

Jest dobra wiadomość: cena gazu będzie niższa. Od 25 lutego spadnie o 3,4 proc. i wyniesie 197,29 zł netto za megawatogodzinę.

Zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki nowa taryfa obejmuje gospodarstwa domowe oraz podmioty użyteczności publicznej, które korzystają z regulowanych cen gazu, a obniżona stawka będzie obowiązywać od 25 lutego do 30 czerwca 2026 roku. Co istotne, opłaty abonamentowe pozostają bez zmian – korekta dotyczy wyłącznie ceny samego paliwa.

Jak wyjaśnia URE, obniżka taryfy to efekt spadających cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, obserwowanych od pierwszej połowy 2025 roku. Regulator wezwał myOrlen do złożenia wniosku o zmianę cen, a decyzja przełożyła się na realną korektę dla odbiorców końcowych.

