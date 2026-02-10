ceny gazu
W 2026 roku mniej zapłacimy za gaz Fot. Shutterstock / GBJSTOCK

Zmienia się szyld, zmienia się nazwa na fakturach, a do tego dochodzi długo wyczekiwana korekta cen. W 2026 roku gaz sprzedawany dotąd pod marką PGNiG funkcjonuje już jako oferta myOrlen, a od końcówki lutego zacznie obowiązywać nowa, niższa taryfa.

Jeszcze niedawno PGNiG było dla milionów Polaków synonimem gazu ziemnego. Teraz ta marka znika z rachunków i umów, a jej miejsce zajmuje myOrlen – spółka należąca do Grupy Orlen, która przejęła detaliczną sprzedaż paliwa. Jak tłumaczy firma, to element większego procesu porządkowania i ujednolicania marek w ramach państwowego koncernu, ale dla klientów najważniejsze pozostaje jedno pytanie: ile zapłacą za gaz.

Ceny gazu w 2026 roku będą niższe

Jest dobra wiadomość: cena gazu będzie niższa. Od 25 lutego spadnie o 3,4 proc. i wyniesie 197,29 zł netto za megawatogodzinę.

Zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki nowa taryfa obejmuje gospodarstwa domowe oraz podmioty użyteczności publicznej, które korzystają z regulowanych cen gazu, a obniżona stawka będzie obowiązywać od 25 lutego do 30 czerwca 2026 roku. Co istotne, opłaty abonamentowe pozostają bez zmian – korekta dotyczy wyłącznie ceny samego paliwa.

Jak wyjaśnia URE, obniżka taryfy to efekt spadających cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, obserwowanych od pierwszej połowy 2025 roku. Regulator wezwał myOrlen do złożenia wniosku o zmianę cen, a decyzja przełożyła się na realną korektę dla odbiorców końcowych.

Dane Orlenu pokazują jednocześnie, jak bardzo wrażliwy jest polski rynek na warunki pogodowe. W styczniu krajowe zużycie gazu sięgnęło 2,88 mld metrów sześciennych – o ponad 27 proc. więcej niż rok wcześniej, co ma związek z "arktycznymi" temperaturami nad Wisłą. Styczeń przyniósł więc rekordowe rachunki za prąd i gaz, dlatego informacja o niższych cenach powinna ucieszyć Polaków i ich portfele.