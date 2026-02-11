Biedronka ma specjalną promocję. Hit dla kierowców za 279 zł Fot. Magda Wygralak / shutterstock

Jeśli macie starszy samochód i chcielibyście skorzystać z takich funkcji jak Apple CarPlay czy Android Auto, właśnie trafiła się niezła okazja. Biedronka zrobiła promocję na gadżet, który bardzo przyda się na co dzień.

Chodzi o tablet do auta, który można znaleźć w sklepie internetowym Biedronki (Biedronka Home). Przecenione urządzenie firmy Tracer ma 7-calowy ekran. Pozwala wyświetlać i obsługiwać aplikacje ze smartfona.

Tablet do auta z Apple CarPlay i Android Auto. Promocja w Biedronce

"Dwie kamery w zestawie – przednia i tylna – zapewniają wszystkie funkcje zaawansowanego rejestratora jazdy i asystenta parkowania, gwarantując dodatkowe bezpieczeństwo na drodze. Łatwa instalacja i szeroka kompatybilność sprawiają, że stacja multimedialna TRACER idealnie dopasuje się do Twojego pojazdu. W zestawie znajdziesz: centrum multimedialne, kamerę przednią, kamerę tylną oraz niezbędne akcesoria montażowe" – czytamy w opisie urządzenia na stronie Biedronki.

Cena regularna poza okresem promocyjnym wynosi 599 zł. Aktualnie tablet można kupić za 279 zł, więc to obniżka o ponad połowę. Promocja trwa do 7 marca.

Warto zerknąć też na inne podobne produkty w Biedronka Home, bo podobne urządzenie da się kupić jeszcze taniej – dokładnie za 229 zł. W tym przypadku to przecena z 499 zł. Lepiej porównać specyfikacje, bo ten tańszy tablet wygląda nieco inaczej, ma mniejszą przekątną ekranu oraz inny sposób montażu. Dla tego urządzenia obniżka również obowiązuje do 7 marca.

Szacowany czas dostawy kurierem wynosi 1-3 dni. Tyle samo poczekacie na dostawę do punktu odbioru. Czy to się opłaca? Patrząc na listę funkcji, za stosunkowo niewielką kwotę możecie zrobić w starszym aucie małe centrum dowodzenia. I mieć dostęp do gadżetów, które fabrycznie dostaniecie tylko w nowszych samochodach.

