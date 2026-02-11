Biedronka ma specjalną promocję. Hit dla kierowców za 279 zł
Biedronka ma specjalną promocję. Hit dla kierowców za 279 zł Fot. Magda Wygralak / shutterstock

Jeśli macie starszy samochód i chcielibyście skorzystać z takich funkcji jak Apple CarPlay czy Android Auto, właśnie trafiła się niezła okazja. Biedronka zrobiła promocję na gadżet, który bardzo przyda się na co dzień.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Chodzi o tablet do auta, który można znaleźć w sklepie internetowym Biedronki (Biedronka Home). Przecenione urządzenie firmy Tracer ma 7-calowy ekran. Pozwala wyświetlać i obsługiwać aplikacje ze smartfona.

Tablet do auta z Apple CarPlay i Android Auto. Promocja w Biedronce

"Dwie kamery w zestawie – przednia i tylna – zapewniają wszystkie funkcje zaawansowanego rejestratora jazdy i asystenta parkowania, gwarantując dodatkowe bezpieczeństwo na drodze. Łatwa instalacja i szeroka kompatybilność sprawiają, że stacja multimedialna TRACER idealnie dopasuje się do Twojego pojazdu. W zestawie znajdziesz: centrum multimedialne, kamerę przednią, kamerę tylną oraz niezbędne akcesoria montażowe" – czytamy w opisie urządzenia na stronie Biedronki.

Zobacz także

logo
Nissan zmienia zdanie. Genialny napęd e-Power dostanie wtyczkę, bo elektryki łapią zadyszkę
logo
Dacia rozbiła bank w 2025 roku. Polacy nie chcą już przepłacać?
logo
Pali 4,3 l na 100 km i był czarnym koniem w gamie Renault w 2025. Jego sprzedaż zaskakuje
logo
Pokonałem 1000 km nowym Volvo XC90. Genialne auto, ale niektórych rozwiązań nie zdzierżę
logo
Najgorszy odcinek A2 doczeka się rozbudowy. Chociaż nie wiem, czy dodatkowy pas coś zmieni
logo
Jeździłem włoskim cudeńkiem. Fiat Grande Panda Hybrid to mój ścisły TOP aut do miasta

Cena regularna poza okresem promocyjnym wynosi 599 zł. Aktualnie tablet można kupić za 279 zł, więc to obniżka o ponad połowę. Promocja trwa do 7 marca.

Warto zerknąć też na inne podobne produkty w Biedronka Home, bo podobne urządzenie da się kupić jeszcze taniej – dokładnie za 229 zł. W tym przypadku to przecena z 499 zł. Lepiej porównać specyfikacje, bo ten tańszy tablet wygląda nieco inaczej, ma mniejszą przekątną ekranu oraz inny sposób montażu. Dla tego urządzenia obniżka również obowiązuje do 7 marca.

Szacowany czas dostawy kurierem wynosi 1-3 dni. Tyle samo poczekacie na dostawę do punktu odbioru. Czy to się opłaca? Patrząc na listę funkcji, za stosunkowo niewielką kwotę możecie zrobić w starszym aucie małe centrum dowodzenia. I mieć dostęp do gadżetów, które fabrycznie dostaniecie tylko w nowszych samochodach.

Warto wspomnieć, że w przypadku Android Auto, Google zapowiedział niedawno ważną aktualizację. Chodzi o jeden z kluczowych problemów, na który narzekali kierowcy. Z najnowszej bety Android Auto 16.2 wynika, że gigant wznowił prace nad pełną integracją radia. Więcej o tym pisaliśmy w naTemat.