odcinkowy pomiar prędkości
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4. Kamery już zamontowane. Zdjęcie ilustracyjne Fot. CANARD

Na opolskim odcinku autostrady A4 zamontowano już kamery do nowego odcinkowego pomiaru prędkości. Chodzi o 13-kilometrowy fragment trasy, obejmujący rejon Góry Świętej Anny.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Jak podaje "Nowa Trybuna Opolska", montaż kamer trwał w ostatnich dniach. Na razie system jeszcze nie został włączony, ale Główny Inspektorat Transportu Drogowego wskazuje, że nowy odcinkowy pomiar prędkości zacznie funkcjonować jeszcze w tym półroczu.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4

Dokładnie chodzi o odcinek autostrady A4 od węzła Krapkowice do Miejsca Obsługi Podróżnych Góra Świętej Anny. "NTO" wskazuje, że to miejsce szczególnie niebezpieczne, ze względu na wzniesienia i łuki na drodze. Poza tym wielu kierowców przekracza tam dozwoloną prędkość. Statystyki też mówią wiele – w 2024 roku odnotowano na tym fragmencie 84 kolizje i wypadki.

Zobacz także

logo
Dacia rozbiła bank w 2025 roku. Polacy nie chcą już przepłacać?
logo
Zawsze irytuje mnie to w nowych autach. Chińczycy biorą się za chowane klamki
logo
Nowy taryfikator punktów karnych już od marca. Skończy się pobłażanie piratom drogowym
logo
Google naprawia największy błąd w Android Auto. Koniec z wycieczkami do menu auta
logo
SCT to żyła złota, a kierowcy płacą i płaczą. Kraków zarobił miliony w miesiąc
logo
Brak cła na chińskie auta, czyli Unia Europejska została miękiszonem? No nie do końca

Odcinkowe pomiary prędkości pojawiają się jak grzyby po deszczu. Na ekspresówkach, na drogach krajowych... to miał być gamechanger, jeśli chodzi o wyłapywanie kierowców, którzy przekraczają prędkość.

Zwykłe fotoradary działają punktowo, a odcinkowy pomiar to konkretna strefa wzięta pod lupę, gdzie trzeba trzymać się ograniczenia prędkości. Dodajmy, że do wakacji na polskich drogach pojawią się aż 32 nowe systemy OPP.

Jak działa system CANARD?

Zasada jest prosta: czysta matematyka. Kamery na wjeździe i wyjeździe z odcinka rejestrują numer rejestracyjny oraz dokładny czas pojawienia się auta. Jeśli przejedziesz ten odcinek szybciej, niż pozwalają przepisy, system automatycznie wyśle dane do centrali.

Jedno jest pewne: odcinkowe pomiary działają i gadanie, że to drenowanie kieszeni, jest kompletnie bez sensu. Trudno o lepiej oznakowany system. Wjeżdżacie przez bramkę z kamerami z wyraźną tablicą, że to początek strefy pomiaru. Na końcu ta sama sytuacja – dokładnie wiecie, kiedy opuszczacie monitorowany obszar.

Żeby nie załapać się na mandat, zasada jest bardzo prosta: wystarczy jechać przepisowo. Zresztą odcinkowe pomiary nie są po to, żeby złapać kogoś, kto przez chwilę miał na liczniku 92 km/h zamiast 90.