Bożena Dykiel nie żyje. Facebook/Na Wspólnej TVN

Bożena Dykiel nie żyje. Smutne wieści o śmierci uwielbianej aktorki przekazano w piątkowy poranek. Aktorka miała na swoim koncie liczne kreacje, dzięki którym zjednała sobie serca widzów z całej Polski. Przypominamy pięć niezapomnianych ról Bożeny Dykiel, za które uwielbiali ją widzowie.

REKLAMA

Wiadomość o śmierci Bożeny Dykiel dotarły do mediów w piątek (13 lutego) we wczesnych godzinach porannych. Przekazał je ksiądz Andrzej Luter. Aktorka miała 77 lat. Bożena Dykiel była aktorką filmową, serialową i teatralną, która rozpoczęła karierę jeszcze w latach 70. Przypominamy pięć ról gwiazdy, które szczególnie zapadły w pamięć widzom.

"Wesele"

Facebook/Kino za Rogiem, kadr z filmu "Wesele"

Była to jedna z pierwszych ról filmowych Bożeny Dykiel. W filmie reżyserowanym przez Andrzeja Wajdę wcieliła się w rolę Kasi. Ona sama mówiła o współpracy z reżyserem w następujących słowach: – Najlepsza szkoła dla młodej aktorki. Coś wspaniałego. Z Wajdą zawsze cudownie mi się pracowało [cytat za Gazeta.pl].

REKLAMA

"Ziemia obiecana"

Youtube.com/Kuki Monster, kadr z filmu "Ziemia obiecana"

To kolejna artystyczna współpraca Bożeny Dykiel i Andrzeja Wajdy. Aktorka występowała w "Ziemi obiecanej" jako Mady Müller. Aktorka uważa tę kreację za najbardziej udaną ze wszystkich filmów Andrzeja Wajdy, w których zagrała, a w wywiadach mówiła o tym, że jedną z jej ulubionych scen jest ta, w której rzuca doniczką w Daniela Olbrychskiego.

– Do dziś pamiętam jego minę po tym, jak oberwał – mówiła w wypowiedzi cytowanej przez Gazetę.pl.

"Alternatywy 4"

Youtube.com/TVP VOD, kadr z "Alternatywy 4"

Bożena Dykiel w serialu "Alternatywy 4" wcieliła się w rolę Mieczysławy Anioł (Miećki). To kolejna kultowa rola aktorki. Jak po latach wspominała aktorka, gdy Stanisław Bareja zobaczył ją podczas przesłuchań, napisał nową postać specjalnie dla niej.

REKLAMA

– Miałam zagrać jedną z lokatorek, już nie pamiętam którą, ale podczas jednej z prób, gdy czytaliśmy scenariusz, Staszek Bareja powiedział do mnie: "Wiesz Bożena, Anioł musi mieć jednak żonę. Jeszcze jej nie napisałem, ale zaraz to zrobię. Czy nie chciałabyś jej zagrać?". W ten sposób powstała niezapomniana postać Aniołowej – mówiła w jednym z wywiadów.

"Znachor"

Youtube.com/GKZ ZAPISKI, kadr z filmu "Znachor"

W "Znachorze" widzowie zobaczyli Bożenę Dykiel jako Sonię, czyli synową młynarza Prokopa. Aktorka zagrała zarówno w kultowym filmie Jerzego Hoffmana z 1981 roku, jak i jego kontynuacji z 2016 roku pt. "Wnyki". Tam wcieliła się w postać nawiązującą do jej dawnej roli. – Reżyser wymyślił sobie, żeby te osoby, które jeszcze są między nami, pokazały się w nowej wersji "Znachora", wcielając się w inne postaci, ale żeby zaistniały. Uważam, że to jest dobry pomysł i należy temu przyklasnąć – opowiadała agencji Newseria Lifestyle.

REKLAMA

"Na Wspólnej"

Facebook.com/Na Wspólnej TVN