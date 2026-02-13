Bożena Dykiel zmarła w wieku 77 lat Fot. kadr z serialu "Na Wspólnej"

Bożena Dykiel nie żyje. Kultowa aktorka, którą widzowie znali przede wszystkim z roli Marii Zięby w serialu "Na Wspólnej", zmarła w wieku 77 lat. Polacy zapamiętają ją również z występów w "Znachorze", "Domu", "Alternatywach 4", "Przesłuchaniu" i "Ziemi obiecanej".

Bożena Dykiel nie żyje. Gwiazda "Na Wspólnej" miała 77 lat

Wiadomość o śmierci Bożeny Dykiel potwierdził w rozmowie z RMF FM ksiądz Andrzej Luter. "Aktorka żywioł" – napisał na Facebooku duchowny związany ze środowiskiem artystów.

Tuż przed ukazaniem się informacji o odejściu aktorki media rozpisywały się na temat jej potencjalnego powrotu do serialu "Na Wspólnej", w którym od pewnego czasu odtwórczyni roli Marii Zięby tak często się nie pojawiała. "Super Express" donosił, że gwiazda "ani myślała" wracać na stałe na plan zdjęciowy hitu TVN. Z oficjalnego komunikatu stacji można było wywnioskować, że scenarzyści pracowali właśnie nad ważnym wątkiem, który dotyczyłby żony Włodka.

W wywiadzie z miesięcznikiem "Twój Styl" z 2019 roku Dykiel mówiła, że "przez lata bagatelizowała zdrowie". – Wiedziałam, że mam wadę serca, ale dalej żyłam jak wariatka – oznajmiła wówczas. Słynna aktorka musiała przejść poważną operację. – Przez kilka godzin żyłam na sztucznym sercu – wyznała.

Pewnego razu Dykiel zasłabła na planie serialu "Na Wspólnej", w którym występowała od 2003 roku. – Wstawałam o 5.30, kończyłam o 19.30. Mój mózg był niedotleniony, bo wadliwa zastawka raz mi się otwierała, raz nie. I któregoś dnia upadłam – opowiadała w rozmowie z "Twoim Stylem".

Bożena Dykiel była legendą polskiego kina i telewizji

Bożena Dykiel urodziła się w 1948 roku w miejscowości Grabowo (w woj. podlaskim). Na początku lat 70. została absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, która obecnie nosi nazwę Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza.

W telewizji zadebiutowała w 1972 roku w spektaklu TVP pod tytułem "Żeglarz", w którym zagrała u boku Władysława Hańczy ("Sami swoi"). W tym samym roku wystąpiła w ekranizacji "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy ("Popiół i diament"). Obsadzono ją w roli młodej chłopki imieniem Kasia.

W kolejnych latach Dykiel pojawiła się m.in. w kultowym "Janosiku", inscenizacja "Dam i huzarów" Olgi Lipińskiej, "Awansie", a także "Ziemi obiecanej". Widzowie mogli ją oglądać także w "Czterdziestolatku", "Smudze cienia", "Brunecie wieczorową porą", "Nocach i dniach", "Alternatywach 4" i "Domu", w którym powierzono jej kreację Haliny Jańczak.

Do najbardziej rozpoznawalnych ról aktorki należała także postać Sonii, synowej Prokopa, w melodramacie "Znachor" Jerzego Hoffmana.