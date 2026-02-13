Robert F. Kennedy Jr. w podcaście wyznał, że nie boi się zarazków. Powód szokuje. Youtube.com/Theo Von

Świat obiegło zaskakujące wyznanie amerykańskiego sekretarza zdrowia. Robert F. Kennedy Jr. w odcinku podcastu przekazał, że nie boi się zarazków. W szokującym wyznaniu przekazał: "w przeszłości wciągałem ko***nę z desek sedesowych". Szef resortu otwarcie mówił też o swoim problemie z używkami.

W czwartek (12 lutego) w sieci pojawił się odcinek podcastu, w którym gościł sekretarz zdrowia Stanów Zjednoczonych, Robert F. Kennedy Jr. Fragment rozmowy szefa departamentu z Theo Vonem w mig stał się viralem, a wszystko za sprawą mocnego wyznania polityka. Kennedy Jr. mówił o swojej przeszłości, zdobył się też na wyznanie dotyczące nałogu.

Robert F. Kennedy Jr. w szokującym wyznaniu na temat przeszłości

Amerykański polityk podczas rozmowy z podcasterem Theo Vonem bez ogródek mówił o tym, że poznali się przed pandemią COVID-19, podczas spotkań dla osób uzależnionych. Wspomniał również, że grupa spotykała się dalej mimo zbierającego żniwo koronawirusa.

– Nie boję się zarazków. W przeszłości wciągałem ko***nę z desek sedesowych. Wiem, że ta choroba mnie zabije. Jeśli nie będę jej leczył, co w moim przypadku oznacza codzienny udział w mityngach, wpłynie to źle na moje życie. Dla mnie to był sposób na przetrwanie – wypalił nagle sekretarz zdrowia i opieki społecznej USA Robert F. Kennedy Jr.

Sekretarz zdrowia USA nie pierwszy raz wzbudza kontrowersje

Wypowiedź sekretarza zdrowia odbiła się głośnym echem w sieci. Spotkała się ona z ostrą reakcją przeciwników Kennedy'ego Jra, w tym Brada Woodhouse'a. Szef organizacji Protect Our Care oraz działacz Partii Demokratycznej wezwał polityka do złożenia rezygnacji ze swojej funkcji.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze kontrowersje wokół sekretarza zdrowia USA. Robert F. Kennedy Jr., bratanek prezydenta Johna F. Kennedy'ego i syn Roberta F. Kennedy'ego, otwarcie mówił o problemach, które w przeszłości miał z używkami. Gazeta "USA Today" przypomniała, że polityk wypowiadał się m.in. na temat pokonania trwającego przez 14 lat uzależnienia od heroiny.

Nadmieńmy, że Kennedy od ponad 40 lat pozostaje w trzeźwości. W przeszłości został jednak dwukrotnie aresztowany w związku z posiadaniem nielegalnych substancji.

Sekretarz zdrowia przez lata sceptycznie wyrażał się też na temat obowiązku szczepień. Obszerniej o kontrowersyjnych opiniach i głośnych wypowiedziach polityka pisaliśmy w naTemat przed rokiem. Teraz wspomnimy tylko, że Robert F. Kennedy przekazywał mediom, cytując lekarza, który przyjrzał się wynikom tomografii jego mózgu, że problemy zdrowotne, z którymi się zmagał, spowodowane były "przez robaka, który dostał się do mojego mózgu i zjadł jego część, a następnie zdechł". Temat robaka wracał jeszcze niejednokrotnie, a więcej możecie przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.