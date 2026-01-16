Jak wygląda dieta Donalda Trumpa?
Jak wygląda dieta Donalda Trumpa? Shutterstock.com/Joey Sussman

79-letni Donald Trump przekonuje, że jest w "doskonałym stanie zdrowia". Członek administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych opowiedział o jego nawykach żywieniowych i stwierdził, że jest zaskoczony, iż głowa państwa... wciąż żyje. Zgłębiłam temat diety Trumpa i sama dziwię się wynikom jego badań.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Donald Trump skrzętnie wykorzystuje kolejne okazje, by dopiec Joe Bidenowi i skomentować jego stan zdrowia. Co jakiś czas mówi także o swojej kondycji: utrzymuje, że jest w doskonałej formie. W ubiegłym roku ujawniono, że u Trumpa zdiagnozowano przewlekłą niewydolność żylną, jednak w łagodnym stopniu.

– Dodatkowe badania nie wykazały żadnych oznak niewydolności serca, nerek ani chorób ogólnoustrojowych – podsumowała rzeczniczka prezydenta USA Karoline Leavitt podczas briefingu prasowego w lipcu 2025 roku.

Dieta Trumpa, czyli nawyki żywieniowe, których lepiej nie powielać

O nawykach żywieniowych Donalda Trumpa wiemy całkiem sporo. Nie jest tajemnicą, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest miłośnikiem tzw. fast foodów. Jak przypomina "Forbes", w książce "Let Trump Be Trump" dwaj byli doradcy polityka opisywali, że na pokładzie Trump Force One można było rozróżnić cztery podstawowe "grupy żywności", tj. McDonald's, KFC, pizzę i dietetyczną colę.

Pewnym zaskoczeniem może być jednak to, co o prezydencie USA powiedział Robert F. Kennedy Jr., sekretarz zdrowia i opieki społecznej Stanów Zjednoczonych. Stwierdził on, że polityk "ma najbardziej szalone nawyki żywieniowe".

Nie wiem, jak on jeszcze żyje – padło z jego ust w podcaście prowadzonym przez Katie Miller, żonę bliskiego doradcy Donalda Trumpa – Stephena Millera.

Kennedy uzasadnił swoje stwierdzenie, mówiąc, że Trump regularnie spożywa bardzo niezdrową żywność: słodycze, fast foody i dietetyczną colę. Następnie wyjaśnił, że gdy przebywa w Białym Domu lub Mar-a-Lago, "je naprawdę bardzo dobre jedzenie". Co innego w czasie podróży, kiedy "można odnieść wrażenie, że cały dzień faszeruje się trucizną" i "trudno zrozumieć, jak w ogóle funkcjonuje". Jednocześnie Kennedy stwierdził, że Trump dalej jest wtedy pełen energii.

Mówi, że jada śmieciowe jedzenie tylko wtedy, gdy jest w trasie i woli jeść jedzenie od wielkich korporacji, bo im ufa. Nie chce się rozchorować w trasie – komentował sekretarz zdrowia i opieki społecznej USA.

Trumpowi towarzyszy także inny nawyk: jak sam twierdził w rozmowie z "Wall Street Journal", wzbudzające powszechne zainteresowanie siniaki na jego dłoni są efektem działania aspiryny, którą regularnie przyjmuje. Według informatorów medium polityk przyjmuje 325 mg leku dziennie, czyli wartość zalecaną w celach przeciwbólowych. Dla profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych seniorzy powinni przyjmować od 75 do 100 mg aspiryny w ciągu doby. Prezydent USA przekazał, że ignoruje zalecenia lekarzy sugerujących zmniejszenie dziennej dawki substancji.

Stan zdrowia Donalda Trumpa

W kwietniu 2025 roku Donald Trump przeszedł doroczne badanie lekarskie. W raporcie opublikowanym przez Biały Dom lekarz napisał, że jest "w pełni zdolny" do pełnienia swojej funkcji i może pochwalić się "doskonałym" zdrowiem. Opinia publiczna dowiedziała się ponadto, że od czasu ostatniego badania, czyli od 2020 roku, znacząco schudł: wówczas ważył 244 funty, czyli 110 kg, a podczas kwietniowego badania 224 funty, tj. 101 kg.

Kilka miesięcy później, w październiku 2025 roku, prezydent USA został poddany dodatkowemu badaniu. Jego lekarz, Sean P. Barbabella, wydał wówczas oświadczenie, w którym informował, że "obrazowanie układu sercowo-naczyniowego prezydenta Trumpa jest całkowicie prawidłowe".

"Nie stwierdzono żadnych oznak zwężenia tętnic, zaburzeń przepływu krwi ani nieprawidłowości w sercu czy głównych naczyniach krwionośnych. Jamy serca mają prawidłowe rozmiary, ściany naczyń wyglądają gładko i zdrowo, nie ma też oznak stanu zapalnego ani tworzenia się skrzepów. Ogólnie układ krążenia jest w doskonałym stanie" – mogliśmy przeczytać w oświadczeniu.

"Obrazowanie jamy brzusznej również jest całkowicie prawidłowe. Wszystkie główne narządy wyglądają na bardzo zdrowe i dobrze ukrwione. Wszystkie oceniane elementy funkcjonują w granicach normy, bez żadnych ostrych ani przewlekłych problemów" – powiadomił lekarz Donalda Trumpa.

Powszechnie wiadomo, że prezydent USA jest pasjonatem golfa, ale trudno mówić o jego wielkim zamiłowaniu do sportu. Donald Trump twierdzi, że "tradycyjne" formy aktywności, takie jak spacery czy bieganie, są dla niego "nudne". Nie ukrywa też, że ma problemy ze snem, ale w wywiadzie dla "WSJ" stwierdził: "Genetyka jest bardzo ważna. A ja mam bardzo dobre geny".

Zobacz także

logo
Iran wrze, USA w gotowości. Mylisz się, jeśli sądzisz, że Trump już odpuścił
logo
Donald Trump wyśmiewa George'a Clooneya. Odpowiedź aktora jest mistrzowska
logo
Rosja lub Chiny przejmą Grenlandię? Postanowiłam sprawdzić tę obsesję Trumpa
logo
Tak Biden powitał Trumpa w Białym Domu. Padła kluczowa deklaracja
logo
Trump wini Bidena za tąpnięcie gospodarki USA. Kłamie albo on, albo twarde dane
logo
Nowy ruch USA ws. Iranu. Potężna grupa uderzeniowa płynie na Bliski Wschód