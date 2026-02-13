Ryszard Terlecki skomentował zachowanie Sebastiana Kalety, swojego młodszego kolegi z partii Fot. Shutterstock; montaż: naTemat.pl

Ryszard Terlecki kilka dni temu był pytany w Sejmie o uposażenie Zbigniewa Ziobry. W trakcie wypowiedzi został jednak uciszony przez Sebastiana Kaletę. W piątek były wicemarszałek skomentował zachowanie swojego młodszego kolegi z partii. Doświadczony poseł PiS tym razem nie gryzł się w język.

We wtorek Polacy mogli zobaczyć przykład tego, jak wyglądają zgrzyty w PiS. Do zaskakujących scen doszło na sejmowym korytarzu, kiedy Sebastian Kaleta nagle przerwał wywiad Ryszarda Terleckiego. Spięcie partyjnych kolegów zarejestrowały kamery telewizyjne.

Kaleta przerwał wypowiedź Terleckiego: "Może pan się nie wypowiada"

Dziennikarka TVN24 zapytała Terleckiego, czy pozbawiłby Zbigniewa Ziobrę uposażenia poselskiego za to, że polityk nie pojawia się w Sejmie na posiedzeniach. I tu padła zaskakująca odpowiedź. – No, jak nie przychodzi, to trudno – stwierdził wiceprzewodniczący klubu PiS. "Czyli powinno być ucięte uposażenie i dieta?" – dopytywała Arleta Zalewska. – Właśnie nie wiem, jak to jest w przepisach – odparł polityk.

I tu wkroczył do akcji Sebastian Kaleta. Bliski współpracownik Ziobry był przy tym dość niegrzeczny w stosunku do starszego kolegi z partii. – Może pan się w tej sprawie nie wypowiada – skwitował ziobrysta. – Dlaczego? Przecież ja rozmawiam z panem posłem – odparła dziennikarka. – Ale ja chciałbym wypowiedzieć się w tej sprawie – powiedział Kaleta.

– Może czegoś się dowiemy – rzucił Terlecki. I wywiązała się z tego krótka dyskusja. – Pan minister Ziobro jest obiektem represji politycznych, o czym pan poseł pewnie wie – mówił Kaleta. – To oczywiste – zgodził się Terlecki. – Pytanie, czy powinien dostawać uposażenie i dietę, skoro nie przychodzi do Sejmu – stwierdziła Zalewska.

– Powinien otrzymywać z tego powodu, że przyczyny, dla których fizycznie nie przebywa w Sejmie, są przyczynami obiektywnymi, od niego niezależnymi, bo jest obiektem represji politycznych – nie odpuszczał Kaleta. – I mamy odpowiedź – dodał Terlecki.

Terlecki nie zapomniał zachowania Kalety. "Gów*****ria"

W piątek Ryszard Terlecki ponownie został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie. Tym razem nie o zbiegłego na Węgry posła Ziobrę, a o zachowanie byłego wiceministra sprawiedliwości sprzed kilku dni.

Poseł PiS tym razem nie gryzł się już w język. Dodajmy, że w tym momencie na sejmowym korytarzu Kalety nie było w pobliżu. Z ust Terleckiego padł też wulgaryzm.

– Gów*****ria – skwitował wtorkową scysję poseł PiS. Dopytywany przez Radomira Wita z TVN24, czy nie podobało mu się zachowanie Kalety, stwierdził, że "nie bardzo". – Ale co zrobić? Nie każdy jest dobrze wychowany – dodał. Na pytanie, czy Kaleta powinien go przeprosić, Terlecki machnął tylko ręką. Ale też dodał, że wybacza zachowanie młodszemu partyjnemu koledze.