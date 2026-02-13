Ryszard Terlecki kilka dni temu był pytany w Sejmie o uposażenie Zbigniewa Ziobry. W trakcie wypowiedzi został jednak uciszony przez Sebastiana Kaletę. W piątek były wicemarszałek skomentował zachowanie swojego młodszego kolegi z partii. Doświadczony poseł PiS tym razem nie gryzł się w język.
We wtorek Polacy mogli zobaczyć przykład tego, jak wyglądają zgrzyty w PiS. Do zaskakujących scen doszło na sejmowym korytarzu, kiedy Sebastian Kaleta nagle przerwał wywiad Ryszarda Terleckiego. Spięcie partyjnych kolegów zarejestrowały kamery telewizyjne.
Kaleta przerwał wypowiedź Terleckiego: "Może pan się nie wypowiada"
Dziennikarka TVN24 zapytała Terleckiego, czy pozbawiłby Zbigniewa Ziobrę uposażenia poselskiego za to, że polityk nie pojawia się w Sejmie na posiedzeniach. I tu padła zaskakująca odpowiedź. – No, jak nie przychodzi, to trudno – stwierdził wiceprzewodniczący klubu PiS. "Czyli powinno być ucięte uposażenie i dieta?" – dopytywała Arleta Zalewska. – Właśnie nie wiem, jak to jest w przepisach – odparł polityk.
I tu wkroczył do akcji Sebastian Kaleta. Bliski współpracownik Ziobry był przy tym dość niegrzeczny w stosunku do starszego kolegi z partii. – Może pan się w tej sprawie nie wypowiada – skwitował ziobrysta. – Dlaczego? Przecież ja rozmawiam z panem posłem – odparła dziennikarka. – Ale ja chciałbym wypowiedzieć się w tej sprawie – powiedział Kaleta.
– Może czegoś się dowiemy – rzucił Terlecki. I wywiązała się z tego krótka dyskusja. – Pan minister Ziobro jest obiektem represji politycznych, o czym pan poseł pewnie wie – mówił Kaleta. – To oczywiste – zgodził się Terlecki. – Pytanie, czy powinien dostawać uposażenie i dietę, skoro nie przychodzi do Sejmu – stwierdziła Zalewska.
– Powinien otrzymywać z tego powodu, że przyczyny, dla których fizycznie nie przebywa w Sejmie, są przyczynami obiektywnymi, od niego niezależnymi, bo jest obiektem represji politycznych – nie odpuszczał Kaleta. – I mamy odpowiedź – dodał Terlecki.
Terlecki nie zapomniał zachowania Kalety. "Gów*****ria"
W piątek Ryszard Terlecki ponownie został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie. Tym razem nie o zbiegłego na Węgry posła Ziobrę, a o zachowanie byłego wiceministra sprawiedliwości sprzed kilku dni.
Poseł PiS tym razem nie gryzł się już w język. Dodajmy, że w tym momencie na sejmowym korytarzu Kalety nie było w pobliżu. Z ust Terleckiego padł też wulgaryzm.
– Gów*****ria – skwitował wtorkową scysję poseł PiS. Dopytywany przez Radomira Wita z TVN24, czy nie podobało mu się zachowanie Kalety, stwierdził, że "nie bardzo". – Ale co zrobić? Nie każdy jest dobrze wychowany – dodał. Na pytanie, czy Kaleta powinien go przeprosić, Terlecki machnął tylko ręką. Ale też dodał, że wybacza zachowanie młodszemu partyjnemu koledze.
Sprawa Zbigniewa Ziobry rozsadziła wewnętrzną jedność PiS. Po tym, jak Ryszard Terlecki stwierdził pod koniec ubiegłego, że wyjazd byłego ministra sprawiedliwości "topi" partię, do ostrej kontrreakcji ruszył Jacek Ozdoba. Europoseł PiS zarzucił mu, że jego słowa pomagają politycznym przeciwnikom i podkopują notowania całego obozu.