Nowe zdjęcia z serialu "Harry Potter". A jednak kultowe miejsca będą inne

Nowe zdjęcia z serialu "Harry Potter" HBO. Przedstawiają Hogwart i (najpewniej) chatkę Hagrida Fot. materiał prasowy

Prace na planie zdjęciowym serialu "Harry Potter" idą pełną parą. Internet obiegły właśnie zdjęcia czterech kultowych miejsc z książek J.K. Rowling. Wygląda na to, że HBO nie chce kopiować filmów z Danielem Radcliffem.

W pierwszej połowie 2027 roku na HBO Max odbędzie się premiera serialu "Harry Potter", który – jeśli wierzyć słowom producentów – ma być wierny adaptacji powieści krytykowanej za transfobiczne wypowiedzi J.K. Rowling. Scenariusz do pierwszego sezonu streści tom zatytułowany "Kamień Filozoficzny", od którego rozpoczęła się saga o chłopcu z błyskawicą na czole.

Daniela Radcliffe'a zastąpi w roli tytułowego protagonisty szkocki aktor Dominic McLaughlin. Arabella Stanton i Alastair Stout przejęli po Emmie Watson i Rupercie Grincie role Hermiony Granger oraz Rona Weasleya. W serialu będącym nowym spojrzeniem na uwielbiany przez miliony świat magii zobaczymy również Johna Lithgowa ("Konklawe"), Janet McTeer ("Albert Nobbs") i Paapę Essiedu ("Mogę cię zniszczyć").

Nowe zdjęcia z planu serialu "Harry Potter". Pokazano m.in. Hogwart

Brytyjska gazeta "Daily Mail" podzieliła się ostatnio zdjęciami z planu serialowego "Harry'ego Pottera". Przedstawiają one cztery słynne lokacje z powieści o "chłopcu, który przeżył".

W obiektywie aparatu uchwycono: niedokończoną jeszcze Bijącą Wierzbę, szklarnię, w której swoje zajęcia z zielarstwa prowadzi opiekunka Puchonów, profesor Pomona Sprout, jeden z dziedzińców Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, a także domek z bielonymi ścianami, który może być albo chatką gajowego Rubeusa Hagrida, albo Norą, posiadłością rodziny Weasleyów.

Ze zdjęć jasno wynika, że showrunnerka Francesca Gardiner i HBO stawiają na wizję zupełnie inną od tej, jaką mieli reżyserzy filmowej adaptacji. Wcześniej wielu fanów obawiało się, że nowi twórcy skorzystają z większości rekwizytów, które zabezpieczono w otwartym dla turystów kompleksie Warner Bros. Studios Leavesden w Watford (mieście oddalonym od Londynu o około 20 km). To tam znajdziemy m.in. wrota do Komnaty Tajemnic, domek państwa Dursleyów, a także potężną makietę Hogwartu.