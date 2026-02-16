Jako jedni z pierwszych w Europie mamy nową zasadę w "Milionerach". Fot. kadr z "Milionerów"

"Milionerzy" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych teleturniejów w telewizji. Od ubiegłego sezonu format jest emitowany na antenie już nie TVN, a Polsatu. Tymczasem produkcja ogłosiła start nowych odcinków i... nie tylko. Będzie nowość. Jako jedni z pierwszych w Europie wprowadziliśmy świeżą zasadę. Przy niektórych pytaniach uczestnicy zobaczą zdjęcia i wideo. A to nie koniec zaskoczeń.

"Milionerzy", którzy goszczą już w polskiej TV od ponad dwudziestu lat, wciąż cieszą się ogromną popularnością. Przełomowa decyzja w kwestii tego formatu zapadła w ubiegłym roku, gdy zrezygnowano z emisji w TVN i teleturniej przejęła stacja Polsat.

Wciąż jednak nie brakuje ciekawych pytań, momentów czy zaskakujących zwrotów akcji. A na miejscu prowadzącego pozostaje od samego początku znany i lubiany Hubert Urbański. Od ubiegłego sezonu pojawiło się także nowe koło ratunkowe, jakim jest "pytanie do prowadzącego".

Nowa zasada w "Milionerach"

16 lutego rusza świeży/wiosenny sezon "Milionerów". Okazuje się, że znów zobaczymy coś innego. Nową zasadę w programie polscy twórcy zdecydowali się wprowadzić jako jedni z pierwszych w Europie ("Milionerzy" są emitowani w naprawdę wielu krajach m.in. w Niemczech, a pochodzą z Wielkiej Brytanii).

Teraz w polskich "Milionerach" uczestnicy do pytań będą mieli załączane zdjęcia lub filmy. To, jak poradzą sobie w tej nowej formule, będziemy mogli obserwować od poniedziałku do czwartku o godz. 19:55.

A to nie koniec niespodzianek. W pierwszym odcinku teleturnieju uczestnik – Arkadiusz Malanowski z Kalisza usłyszał od prowadzącego Huberta Urbańskiego bardzo nietypowe pytanie.

Fot. kadr z "Milionerów"