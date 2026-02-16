Pierścieniowe zaćmienie Słońca czyli "Pierścień ognia". Czy 17 lutego 2026 r. będzie widoczne w Polsce? Fot. Geoffrey Ferguson / Shutterstock

Zaćmienie Słońca to jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Już jutro, czyli 17 lutego, będzie pierwsze taki gwiezdny spektakl w 2026 roku. Księżyc przesłoni Słońce na ponad 2 minuty, tworząc na niebie "pierścień ognia". Czy będzie to można zobaczyć w Polsce?

REKLAMA

Z kosmicznego punktu widzenia to po prostu ustawienie ciał niebieskich w jednej linii, ale dla ludzi zaćmienie Słońca od zawsze ma w sobie coś z magii. Nawet w erze sztucznej inteligencji widok "znikającej" gwiazdy robi wrażenie.

Niestety, tym razem fani astronomii z Polski muszą obejść się smakiem. Zjawisko nie będzie widoczne z naszego kraju więc pozostaje nam śledzenie relacji w internecie... chyba że akurat jesteśmy na egzotycznych wakacjach w Afryce lub Ameryce Południowej.

Pierścieniowe zaćmienie Słońca. O której wypadnie 17 lutego 2026?

Wtorkowe widowisko rozegra się głównie nad Antarktydą. To właśnie tam będzie można zobaczyć fazę maksymalną, trwającą ok. 2 minut i 20 sekund. Punkt kulminacyjny zjawiska wypadnie na południowym krańcu Ziemi, ale częściowe przysłonięcie tarczy zaobserwują też mieszkańcy okolic.

REKLAMA

Harmonogram zjawiska (według czasu polskiego):

Początek zaćmienia częściowego – godz. 10:57 Maksymalna faza zjawiska – godz. 13:13 Koniec zaćmienia częściowego – godz. 15:28

Najlepsze widoki będą mieć naukowcy w stacjach badawczych na Antarktydzie, ale mieszkańcy i turyści w RPA, Namibii czy na południowych krańcach Chile i Argentyny też będą mogli tego doświadczyć częściowo. W samej Polsce Słońce będzie świecić "po staremu".

Fot. Attribution: Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC / Wikipedia

Czym jest zaćmienie pierścieniowe?

Portal EarthSky podaje, że to nie będzie całkowite, lecz pierścieniowe zaćmienie. "Podczas tego zaćmienia Księżyc będzie zbyt daleko na swojej orbicie, aby całkowicie zakryć Słońce. W fazie maksymalnej zewnętrzna krawędź Słońca pojawi się jako pierścień wokół Księżyca" – czytamy w artykule.

REKLAMA

To właśnie ten efekt nazywamy "pierścieniem ognia". Niebo nie stanie się kompletnie czarne, ale spadek intensywności światła (tarcza słoneczna będzie przesłonięta w 96 proc.) i tak będzie odczuwalny.

Zaćmienie Słońca w Polsce. Kiedy będzie w 2026 roku?

Zaćmienia wbrew pozorom zdarzają się częściej niż nam się wydaje, choć w różnych częściach świata. Już latem czekają nas dwa momenty, dla których warto zarezerwować sobie czas i leżaki:

12 sierpnia 2026 – głębokie częściowe zaćmienie Słońca (widoczne u nas około godz. 19:10) 28 sierpnia 2026 – częściowe zaćmienie Księżyca (widoczne około godz. 05:50)

REKLAMA