Kometa C/2026 A1 (MAPS) leci prosto ku Słońcu. Jeśli przetrwa, może stać się najjaśniejszą kometą od dziesięcioleci, widoczną nawet w dzień. Fot. Canva Pro; montaż: naTemat.pl

Na niebie zbliża się gracz, jakiego dawno nie widzieliśmy. Kometa C/2026 A1 (MAPS) pędzi ku Słońcu po orbicie tak ryzykownej, że jej przyszłość rozgrywa się między widowiskiem stulecia a efektownym samounicestwieniem.

Jeśli kometa C/2026 A1 (MAPS) przetrwa spotkanie z gwiazdą, może rozbłysnąć tak jasno, że przyćmi Księżyc w pełni i będzie widoczna gołym okiem nawet w środku dnia. A naukowcy już ostrzą sobie zęby, bo po gorącym przelocie międzygwiezdnego gościa 3I/ATLAS dostajemy właśnie kolejną szansę zajrzeć w kuchnię, w której wszechświat piecze planety.

Kometa, o której marzą naukowcy i łowcy sensacji

Kometa C/2026 A1 (MAPS) nie trafiła najpierw do katalogów wielkich obserwatoriów, lecz na monitory grupy miłośników astronomii. Korzystając zdalnie z teleskopu ustawionego w Chile, na skraju pustyni Atakama, wypatrzyli na głębokim niebie nowy, ledwo zauważalny obiekt, który chwilę później okazał się jednym z najbardziej obiecujących kometarnych kandydatów ostatnich dekad.

Bardzo szybko okazało się, że to nie jest zwykła bryła lodu i pyłu, jakich w zewnętrznych rejonach Układu Słonecznego są miliardy. MAPS należy do legendarnej rodziny Kreutza – komet, które przelatują tak blisko Słońca, że dosłownie muskają jego atmosferę. To właśnie te obiekty w przeszłości dawały najjaśniejsze zjawiska kometarne w historii obserwacji, widoczne nawet w biały dzień.

Astronomowie doskonale wiedzą, czym pachnie taki rodowód: ogromnym ryzykiem i jeszcze większym potencjałem. Z jednej strony wysoka szansa, że obiekt rozsypie się w kosmiczny pył, zanim w ogóle zdąży wyjść zza tarczy Słońca. Z drugiej to duże prawdopodobieństwo, że na kilka dni stanie się najjaśniejszym gościem na niebie po samej gwieździe.

Jest o wiele jaśniejsza od Księżyca

Jeśli C/2026 A1 przetrwa przejście przy Słońcu, zacznie się druga, znacznie przyjemniejsza część tej historii. Gigantyczne ilości lodu zaczną gwałtownie sublimować, tworząc spektakularny warkocz gazowo-pyłowy. Na scenę wejdzie wtedy efekt rozpraszania do przodu – zjawisko, w którym drobinki pyłu odbijają światło słoneczne w kierunku obserwatora, dramatycznie zwiększając jasność obiektu.

Przy bardzo dobrych dla naukowców i obserwatorów warunkach kometa może stać się tak jasna, że będzie widoczna gołym okiem nawet w środku dnia, jako wyraźna, gwiazdopodobna plamka w pobliżu Słońca. Nocą z kolei mogłaby zyskać warkocz tak jasny, że Księżyc w pełni przestałby być oczywistym królem nieba.

Jak zauważa Bogdan Stech z portalu Spider’s Web, historia zna już takie przypadki. Wielka kometa Ikeya-Seki z 1965 r., także należąca do rodziny Kreutza, była widoczna na dziennym niebie gołym okiem, a jej blask porównywano właśnie z pełnią Księżyca. Jeszcze dalej poszła kometa C/1882 R1, która była nawet stukrotnie jaśniejsza od księżycowej tarczy. MAPS dzieli z nimi wspólne geny – wszystkie są fragmentami dawnego, gigantycznego ciała, które rozpadło się ponad 2000 lat temu.

Czy nowa kometa dołączy do elitarnego klubu wielkich komet, o których pisze się w podręcznikach? Za wcześnie, by stawiać na to pieniądze, ale nie za wcześnie, by zarezerwować sobie kilka kwietniowych wieczorów na obserwacje nieba.

3I/ATLAS – międzygwiezdny zwiastun wielkich pytań

Na drugim planie tej historii majaczy jeszcze jeden bohater: międzygwiezdna kometa 3I/ATLAS, która niedawno przeleciała przez Układ Słoneczny i w odróżnieniu od MAPS ma już przeszłość poza naszym systemem. Ten obiekt nie należy do rodziny Kreutza i nie zapewni widowiska na skalę jaśniejszą od Księżyca, ale wykonał dla nauki inną, niezwykle ważną robotę.

Dzięki obserwacjom przed i po zbliżeniu do Słońca astronomowie zdołali prześledzić, jak w jej komie zmieniają się emisje atomowego niklu i żelaza – ciężkich pierwiastków, które w kosmicznej kuchni są podstawą budowy skalistych planet. Do tej pory tak kompletny zestaw danych udało się zdobyć tylko dla jednej komety pochodzącej z naszego systemu.

