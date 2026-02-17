3 seriale kryminalne, które ukrywają się na Netflixie Fot. materiał prasowy / Netflix

Biblioteka Netflixa jest przepastna, bez dwóch zdań. Widzowie mogą przejść obojętnie obok wielu intrygujących tytułów, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Oto 3 seriale kryminalne, które ukrywają się w serwisie giganta streamingu. W jednym z nich gra Yerin Ha, gwiazda 4. sezonu "Bridgertonów".

REKLAMA

Streaming aż pęka w szwach od nadmiaru seriali kryminalnych. Jest to jeden z tych gatunków, który nieustannie ma do zaoferowania coś nowego. Pamiętajmy, że dreszcze emocji gwarantują nie tylko tytuły, które trafiają do rankingu najpopularniejszych produkcji serwisów streamingowych.

3 seriale kryminalne, które warto obejrzeć na Netflix

Na Netflixie bez większego problemu znajdziemy ciekawe seriale kryminalne. Redakcja naTemat poleca te trzy opowieści:

1. Ocaleni

Charlie Vickers w serialu "Ocaleni". Fot. materiał prasowy / Netflix

W nadmorskim miasteczku Evelyn Bay na porośniętej eukaliptusem Tasmanii źle się dzieje. Wyspą wstrząsnęły doniesienia o utonięciu dwóch osób i zaginięciu pewnej dziewczyny. Po 15 latach Kieran Elliot powraca w rodzinne okolice prześladowany przez poczucie winy. W tym czasie na plaży zostają znalezione zwłoki młodej kobiety. Rozpoczyna się dochodzenie. Sekrety mieszkańców nie są już tak bezpieczne.

REKLAMA

W australijskim miniserialu "Ocaleni" na podstawie prozy Jane Harper w głównych rolach wystąpili Charlie Vickers, odtwórca Saurona w "Pierścieniach Władzy", oraz Yerin Ha, czyli Sophie Baek z 4. sezonu "Bridgertonów". W obsadzie znaleźli się też Shannon Berry ("The Wilds"), Robyn Malcolm ("Władca Pierścieni: Dwie wieże"), Damien Garvey ("Rake") i Catherine McClements ("W pętli życia").

– Często porównuję ten serial do konia trojańskiego. To rodzinny melodramat przebrany za kryminał. Bo tak naprawdę jego istotą jest syn pragnący miłości matki i matka, która nie może sobie na to pozwolić – wyjaśnił w rozmowie z Tudum showrunner Tony Ayres

REKLAMA

2. Z Belfastu do nieba

Caoilfhionn Dunne, Roisin Gallagher i Sinead Keenan w serialu "Z Belfastu do nieba". Fot. materiał prasowy / Netflix

"Z Belfastu do nieba" to nowy projekt Lisy McGee, twórczyni przezabawnego hitu "Derry Girls", który jest określany mianem jej magnum opus. Tym razem irlandzka scenarzystka postanowiła połączyć rozbrajającą komedię z trzymającym w napięciu kryminałem. Na plan zdjęciowy zaprosiła m.in. Roisin Gallagher ("Lazarus"), Sinéad Keenan ("Niezapomniane"), Caoilfhionn Dunne ("Saint Maud"), Bronagh Gallagher ("Koniec") i Michelle Fairley ("Gra o tron").

Telewizyjna scenarzystka Saoirse'a, przemęczona matka trójki dzieci Robyn i opiekunka Dara w czasach szkoły były najlepszymi przyjaciółkami. Po latach każda z nich dostaje wiadomość o śmierci ich czwartej członkini gangu z dzieciństwa. Kobiety na własną rękę rozpoczynają śledztwo, pakując się w niezłe kłopoty.

REKLAMA

"Serial McGee robi zbyt wiele rzeczy, zbyt wiele razy się przeobraża, by osiągnąć sukces we wszystkim, czego próbuje. Ale częściej mu się to udaje niż nie, ponieważ serial opiera się na tych samych dwóch filarach, które uczyniły z 'Derry Girls' tak solidny tytuł: sympatycznych, skomplikowanych postaciach i wisielczym humorze" – napisała Judy Berman w swojej recenzji na łamach amerykańskiego tygodnika "Time".

3. Mr. Mercedes

Brendan Gleeson w serialu "Mr. Mercedes". Fot. materiał prasowy

Bill Hodges jest emerytowanym detektywem, któremu na starość nie daje spokoju jedna zagadka. Chodzi o sprawę "pana Mercedesa", który wjechał samochodem w tłum uczestników lokalnych targów pracy, zabijając 16 osób. Seniorowi zaczyna zawracać głowę pewien pracownik sklepu z elektroniką. Brady Hartsfield wywróci życie bohatera do góry nogami.

W liczącym trzy sezony serialu kryminalnym "Mr. Mercedes" rolę dawnego śledczego powierzono Brendanowi Gleesonowi, irlandzkiemu aktorowi nominowanemu w 2023 roku do Oscara za "Duchy Inisherin". Na planie adaptacji trylogii Stephena Kinga towarzyszyli mu m.in. Harry Treadaway ("Dom grozy"), Holland Taylor ("Dwóch i pół"), Justine Lupe ("Sukcesja"), Jharrel Jerome ("Moonlight"), Mary-Louise Parker ("Smażone zielone pomidory") i Jack Huston ("Zakazane imperium").