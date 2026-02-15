"Tu zdarzy się coś strasznego" to nowy serial twórców "Stranger Things". Netflix pokazał zwiastun Fot. materiał prasowy / Netflix

"Tu zdarzy się coś strasznego" ma być niepokojącą opowieścią o ślubie, na którym straszy. Nowy serial Netflixa został wyprodukowany przez braci Dufferów, twórców "Stranger Things", ale nie zamierza sięgać po nostalgię, by zjednać sobie widzów. Gigant streamingu pochwalił się ostatnio zwiastunem horroru, który nie jest dla osób o słabych nerwach.

"Potraktuj to jako oficjalne zaproszenie na niefortunny ślub" – brzmi zapowiedź najnowszego serialu Netflixa, który spróbuje przyprawić widzów o gęsią skórkę. Rachel i Nicky przygotowują się do wielkiego ślubu. Tydzień poprzedzający planowaną z dużą dbałością o detale ceremonię zamieni ich życie w istny koszmar. Mrożącą krew w żyłach historię wymyśliła Haley Z. Boston, scenarzystka "Gabinetu osobliwości Guillermo del Toro", a w realizacji jej pomysłu pomogli jej bracia Dufferowie.

Twórczyni "Tu zdarzy się coś strasznego" nie ujawniła dalszych szczegółów dotyczących fabuły horroru, gdyż pragnie, aby widzowie sami – w swoim czasie – odkryli grozę, jaka pochłonie życie bohaterów. Będzie powtórka z "Nawiedzonego domu na wzgórzu"? Pożyjemy, zobaczymy.

Zwiastun "Tu zdarzy się coś strasznego". To nowy serial twórców "Stranger Things"

Premiera serialu "Tu zdarzy się coś strasznego" odbędzie się 26 marca bieżącego roku. Netflix właśnie pokazał widzom zwiastun, w którym w roli przerażonej panny młodej widzimy Camilę Morrone ("Daisy Jones & The Six"), a w roli pana młodego – Adama DiMarco ("Biały Lotos"). Zapowiedź przywodzi dzieła Ariego Astera ("Dziedzictwo. Hereditary") i Zacha Creggera ("Zniknięcia").

Camila Morrone w serialu "Tu zdarzy się coś strasznego". Fot. materiał prasowy / Netflix

Showrunnerka powiedziała, że przy tworzeniu serialu inspirowała się książką "Carrie" pióra Stephena Kinga i film "Dziecko Rosemary" w reżyserii Romana Polańskiego. – Opowiadamy o strachu przed poślubieniem niewłaściwej osoby – wyjaśniła.

W obsadzie nadchodzącego horroru znaleźli się m.in. Jennifer Jason Leigh ("Nienawistna ósemka"), Ted Levine ("Milczenie owiec"), Zlatko Buric ("Superman"), Gus Birney ("Szczęście dla początkujących"), Karla Crome ("Toksyczne miasto"), Jeff Wilbusch ("The Calling") i Mike Dara ("Co robimy w ukryciu").