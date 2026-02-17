"Mandalorian i Grogu" w nowym zwiastunie. Pascalem dowodzi ikona sci-fi
Film "Mandalorian i Grogu" doczekał się nowego zwiastuna Fot. materiał prasowy

Film przygodowy "Mandalorian i Grogu" już za kilka miesięcy trafi do kin, a to oznacza pierwszy od blisko 7 lat powrót "Gwiezdnych Wojen" na duży ekran. Pedro Pascal nie jest jedynym nazwiskiem w obsadzie, na które powinni czekać fani odległej galaktyki. Nowy zwiastun zapowiada akcję, emocje i spaceoperowe smaczki.

Din Djarin i jego zielona znajda imieniem Grogu rozpoczynają nową, ekscytującą przygodę – żegnają się z telewizją, a witają ze srebrnym ekranem. Serial "Mandalorian" był kosmicznym westernem, który zakończył się w taki sposób, by największe emocje zachować dla widowni w kinie.

"Odsłona poświęcona odbiciu Mandalore oraz opiece nad niedoszłym Jedi doczekała się happy endu bez żadnego haczyka. Ot, prosta historia z prostym epilogiem, ale w duchu oryginalnej trylogii George'a Lucasa" – mogliście przeczytać w naszej recenzji 3. sezonu.

Nowy zwiastun "Mandalorian i Grogu". Kiedy premiera?

Galaktyczne Imperium upadło, ale zło nadal czai się w ciemności. Nowa Republika, która dopiero co się uformowała, próbuje powstrzymać rozproszonych po galaktyce dawnych agentów na usługach Dartha Sidiousa. Państwo stworzone przez Sojusz Rebeliantów prosi o pomoc w przywróceniu porządku legendarnego mandaloriańskiego łowcę nagród Dina Djarina i jego ucznia Grogu. Misja, jaka zostanie im zlecona, nie należy do najłatwiejszych.

Za kamerą "Mandalorian i Grogu" stanął Jon Favreau ("Iron Man"). W pracy nad scenariuszem pomógł mu Dave Filoni ("Gwiezdne wojny: Wojny klonów"), który od 2026 roku jest prezesem wytwórni Lucasfilm. W wywiadzie z portalem ScreenRant amerykański producent wyjaśnił, że film będzie silnie powiązany z serialem live-action "Ahsoka". Jego premierę wyznaczono na 22 maja bieżącego roku.

Pedro Pascal, gwiazdor "The Last of Us" i "Fantastycznej 4: Pierwszych kroków", ponownie wcieli się w przyszywanego ojca Grogu. Chilijsko-amerykańskiemu aktorowi będą towarzyszyć na ekranie gwiazdy wielkiego formatu.

Sigourney Weaver, odtwórczyni kultowej Ellen Ripley w "Obcym – ósmym pasażerze Nostromo", zagra Ward, przywódczynię Adelphi Rangers z Nowej Republiki, która ma wysłać bohaterów na wspomnianą wyżej misję. Jeremy Allen White, dwukrotny laureat nagrody Emmy (telewizyjnego Oscara) za "The Bear", wystąpi jako Rotta, syn słynnego Jabby.

W obsadzie wysokobudżetowej produkcji znaleźli się też Jonny Coyne ("Tomb Raider: Kolebka życia"), Steve Blum (Zeb z serialu animowanego "Star Wars: Rebelianci") i Hemky Madera ("Queen of the South").

Przypomnijmy, że kolejnym tytułem z uniwersum "Gwiezdnych wojen", który po "Mandalorianie i Grogu" zobaczymy na dużym ekranie, będzie "Star Wars: Starfighter" Shawna Levy'ego z Ryanem Goslingiem ("Barbie"). Zgodnie z zapowiedziami samego scenarzysty pozycja ta ma skończyć z charakterystycznymi dla franczyzy występami znanymi jako cameo.