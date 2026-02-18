Fot. Vital Safo / Shutterstock

Nadchodzą trudne czasy dla zwolenników gotówki. Już od najbliższego czwartku, czyli 19 lutego, sieć Euronet wprowadza spore ograniczenie. Zmniejsza limit jednorazowej wypłaty pieniędzy przy użyciu BLIKA. Dlaczego?

Każdy bank i operator ma limity wypłat z bankomatu. W popularnej sieci Euronet standardem było dotychczas 800 zł przy jednej transakcji. Sytuacja zmienia się jednak dla wypłat z kodem BLIKA. Już za dwa dni będzie to jednorazowo, maksymalnie 200 zł, czyli aż cztery razy mniej. Od razu zaznaczam, że dla pozostałych metod np. przy użyciu karty, nic się w tej kwestii nie zmienia.

Limit wypłat BLIK w Euronet. Spadek z 800 do 200 zł

Euronet tłumaczy, że obecne stawki, które otrzymuje za obsługę transakcji BLIKIEM, są za niskie. Spółka musi do każdej takiej operacji dopłacać, bo koszty przewyższają przychody niemal dwukrotnie.

"Wprowadzenie zmiany limitu dla wypłaty gotówki realizowanych kodem BLIK jest niezbędne do ograniczenia strat finansowych Euronet Polska, generowanych przez te transakcje. Obecnie – zgodnie z publicznie dostępnymi analizami, są one realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą" – czytamy w komunikacie Euronetu.

Euronet dodaje, że mimo podwyżek stawek interchange przez Visę i Mastercard, opłaty za BLIKA wciąż pozostają na poziomie niepokrywającym kosztów ponoszonych przez operatorów.

Nowy limit wypłat dotyczy bankomatów oraz wpłato-bankomatów (recyklerów) należących bezpośrednio do sieci Euronet. Jeśli urządzenie znajduje się w tej sieci, ale ma logo konkretnego banku, to te restrykcje go nie obejmą.

Operator BLIK odpowiada Euronetowi. Wskazuje alternatywę

Polskie Standard Płatności, czyli twórcy BLIKA podkreślają, że jest to całkowicie autonomiczna decyzja holenderskiej spółki. Dla klientów oznacza to przede wszystkim więcej zachodu przy wypłacie gotówki z wykorzystaniem sześciocyfrowego kodu.

"W opinii Polskiego Standardu Płatności SA i z perspektywy użytkowników BLIKA zmniejszenie kwoty pojedynczej wypłaty w bankomatach sieci Euronet z 800 zł do 200 zł to istotne obniżenie komfortu i bezpieczeństwa transakcji" – zauważają przedstawiciele PSP.

Wypłata gotówki BLIKIEM w pełnej, wyższej kwocie nadal będzie możliwa w sieciach własnych banków. W komunikacie czytamy, że mowa tu o ponad 8 tysiącach maszyn oraz łącznie 13 tysiącach bankomatów w całej Polsce. Dodatkowo, gotówkę można wciąż wyciągać przy okazji zakupów w sklepach tj. Żabka czy Dino.

Jak wypłacić więcej gotówki BLIKIEM mimo limitu?

Nowy limit 200 zł dotyczy wyłącznie pojedynczej operacji. Bankomat nie odmówi dostępu do większych środków, ale zajmie to więcej czasu. Niestety pozostaje podzielić całą transakcję na mniejsze części. Nie to jest jednak najgorsze.

Zamiast wpisać kod raz, trzeba go będzie wygenerować np. cztery razy dla czterech maksymalnych wypłat po 200 zł, by uzbierać dotychczasowe 800 zł. To kompletna strata czasu i nerwów. Lepiej jest po prostu wybrać inną maszynę lub inną formę transakcji.

Dzienne limity wypłat w bankomatach . Ile wyciągniesz z konta?

Banki stosują zazwyczaj dwa progi dziennych limitów wypłat. Pierwszy to limit domyślny (startowy), a drugi to limit maksymalny, który można samemu podnieść w ustawieniach konta. Ma to chronić twoje pieniądze na wypadek kradzieży karty lub oszustwa.

PKO Bank Polski: limit domyślny 5000 zł, limit maksymalny 20 000 zł Bank Millennium: limit domyślny 5000 zł, limit maksymalny 20 000 zł Santander Bank Polska: limit domyślny 5000 zł, limit maksymalny 15 000 zł Pekao S.A.: limit domyślny 6000 zł, limit maksymalny 20 000 zł mBank: limit domyślny i maksymalny wynosi 10 000 zł ING Bank Śląski: limit domyślny i maksymalny wynosi 10 000 zł Alior Bank: limit domyślny 5000 zł, limit maksymalny 15 000 zł BNP Paribas: limit domyślny 5000 zł, limit maksymalny 20 000 zł Credit Agricole: limit domyślny i maksymalny wynosi 5000 zł

Jeśli potrzebujesz większej gotówki "na już", musisz zmienić limit w aplikacji mobilnej swojego banku. Można też wybrać bankomat konkurenta Euronetu, czyli sieci Planet Cash, która pozwala jednorazowo wypłacić 1000 zł (także BLIKIEM).

W obliczu rosnących kosztów obsługi gotówki, korzystanie z maszyn własnego banku to najlepsza strategia, by uniknąć dodatkowych prowizji i limitów narzucanych przez operatorów zewnętrznych. Z drugiej strony spada też liczba bankomatów w Polsce, więc transakcje bezgotówkowe nieraz są nie tyle lepszym, co jedynym rozwiązaniem.