Ta kwota i tytuł przelewu może pociągnąć za sobą kontrolę. Fot. shutterstock / Meteoritka

Przelew na kilkadziesiąt tysięcy złotych w tytule "za koncert", a później kontrola i długie tłumaczenia w skarbówce. Taki przypadek nie jest odosobniony. Chwila nieuwagi lub brak wiedzy o tym, jakie transakcje można robić, aby w systemach monitorujących nie "wyświetlić się na czerwono", przynoszą często uciążliwe konsekwencje. A przepisy mówią jasno.

W mediach huczy o przelewie bankowym na kwotę 50 tys. złotych, gdzie w tytule było lakonicznie napisane "za koncert". Choć faktycznie chodziło o opłacenie organizacji prawdziwego zdarzenia i właściciel konta prowadził legalną działalność gospodarczą w branży eventowej, to niejasny opis i wyjątkowy wysoki przelew wzbudził podejrzenia systemów monitorujących transakcje.

Robisz taki przelew? Uważaj, możesz mieć kontrolę

Konsekwencją była kontrola skarbówki i wezwanie do wyjaśnień, co zajęło przedsiębiorcy długie tygodnie. W innym głośnym przypadku pod lupą specjalistów od bezpieczeństwa w banku znalazł się przelew, który choć nie był wysoki (58 zł), to miał następujący tytuł: "zwrot za blika dla Kuby". I co się później okazało, Kuba to nie tylko zwykłe imię, ale także nazwa państwa objętego sankcjami gospodarczymi.

Robiąc przelewy w banku, warto więc pamiętać o kilku ważnych rzeczach, aby uniknąć nieprzyjemnych konsewkencji:

  • Przelewy przekraczające równowartość 15 tysięcy euro (około 65 tysięcy złotych) są automatycznie zgłaszane do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.
  • Skarbówka może skontrolować twoje konto bankowe do nawet 5 lat wstecz.
  • Banki stosują zaawansowane systemy monitorowania transakcji wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, które analizują nie tylko wysokość poszczególnych przelewów, ale także ich częstotliwość, powiązania między adresatami oraz deklarowane cele przelewów.
  • Tytuły są częstym powodem, dla którego dochodzi do zablokowania transakcji lub kontroli. Żartobliwe lub nieprecyzyjne opisy mogą przyciągnąć uwagę banku. Warto unikać żartów typu "za organy", "łapówka" czy innych sformułowań, które mogą być źle zinterpretowane.

