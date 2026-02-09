W mObywatelu można już zastrzec dokumenty. Jest to banalnie proste Fot. daily_creativity / Shutterstock

Od dziś każdy użytkownik mObywatela nie musi się martwić w razie zgubienia dowodu lub paszportu. W aplikacji pojawiło się narzędzie, które pozwala błyskawicznie zareagować na tę nieprzyjemną sytuację. Jak szybko zastrzec dokument i cofnąć zastrzeżenie?

Nowa funkcja była wprowadza stopniowo i niektórzy mieli ją wcześniej. Jeśli twoja aplikacja jej jeszcze nie ma, to koniecznie wykonaj aktualizację. Do dzisiaj, czyli do 9 lutego 2026, usługa powinna być już aktywna na każdym smartfonie w Polsce. To naprawdę przydatna rzecz, o której wszyscy powinni wiedzieć. Pozwala zabezpieczyć nasze dane przed kradzieżą tożsamości i, co za tym zwykle idzie, oszczędności.

Zastrzeż dokument w mObywatelu. To prawdziwy przełom

Zgubienie lub kradzież portfela to od dziś nadal spora strata, ale już nie koniec świata. Do tej pory trzeba było dzwonić do banku, fatygować się do urzędu lub na policję. W tym czasie przestępcy mogli próbować wyłudzić chwilówkę na nasze nazwisko.

Dzięki mObywatelowi cały proces skraca się do kilku kliknięć (nawet jeśli zawieruszymy komórkę, to jeszcze mamy serwis internetowy pod adresem mObywatel.gov.pl, do którego można się zalogować na komputerze). Możemy w praktycznie minutę zastrzec dokument, a jeśli zguba się odnajdzie, równie szybko przywrócimy mu ważność.

"Zastrzeżenie i cofnięcie dokumentów odbywają się w Systemie Dokumenty Zastrzeżone (SDZ) Związku Banków Polskich za pomocą mObywatela. System Dokumenty Zastrzeżone to ogólnopolska baza zgubionych i skradzionych dokumentów. Z bazy korzystają między innymi banki, operatorzy komórkowi oraz inne firmy. Gdy zastrzeżesz dokument w mObywatelu, podmioty korzystające z Systemu Dokumenty Zastrzeżone zostaną o tym powiadomione" – czytamy na stronie serwisu mObywatel.

SDZ to potężne narzędzie, które pomaga w walce z kradzieżą tożsamości. Kiedy zgłosimy stratę w mObwaytelu, banki i inne firmy (np. telekomunikacyjne) natychmiast to widzą. Dzięki temu nikt nieuprawniony nie weźmie na nas kredytu ani nie podpisze umowy np. na nowy telefon u operatora. Unikniemy dzięki temu tłumaczeń i odkręcania sprawy.

Jak zastrzec dowód osobisty lub paszport w mObywatelu?

Zaloguj się do swojej aplikacji mObywatel. Otwórz menu Usługi i w sekcji Ochrona danych kliknij Zastrzeż dokument. Wskaż odpowiedni dokument i wybierz polecenie Zastrzeż dowód. Zatwierdź całą operację przyciskiem Potwierdź.

Jak cofnąć zastrzeżenie dokumentu w aplikacji?

Zaloguj się do mObywatela i wejdź w zakładkę Usługi. Wybierz sekcję Ochrona danych, a następnie funkcję Zastrzeż dokument. Kliknij w Dowód osobisty i wybierz opcję Zastrzeż dowód. Gdy zobaczysz komunikat o aktywnej blokadzie, kliknij Cofnij zastrzeżenie. Potwierdź swój wybór przyciskiem, aby dokument znów był aktywny.

Jakie są jeszcze inne sposoby na zastrzeżenie dokumentów?

Jeśli wolimy tradycyjne metody, to możemy udać się osobiście do praktycznie dowolnej placówki bankowej – nawet jeśli nie jesteśmy jej klientem (wyjątkiem banki spółdzielcze). Istnieje też specjalna infolinia pod numerem +48 828 828 828, ale ta opcja dostępna jest głównie dla klientów wybranych banków.

Osoby posiadające konto w portalu BIK (www.bik.pl) mogą również dokonać zgłoszenia przez internet. Należy jednak pamiętać o ważnej zasadzie: jeśli zablokujesz dokument przez aplikację, tylko tam będziesz mógł to cofnąć.