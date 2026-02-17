Jest ostateczna data głosowania w sprawie fuzji Netfliksa i Warner Bros. Fot. Unsplash

Warner Bros. Discovery wyznaczyło ostateczną datę kluczowego głosowania akcjonariuszy w sprawie sprzedaży spółki Netfliksowi. Choć zarząd wciąż jednoznacznie rekomenduje rekordową umowę wartą 82,7 mld dolarów, do gry ponownie wchodzi Paramount Skydance, który próbuje zablokować ten historyczny deal.

REKLAMA

Na początku grudnia ubiegłego roku Netflix i Warner Bros. Discovery ogłosiły zawarcie umowy o wartości 82,7 mld dolarów. Zgodnie z jej założeniami gigant streamingu ma przejąć studia Warner Bros., HBO, HBO Max oraz dział gier WBD. Telewizyjne kanały grupy mają zostać wydzielone do nowej, publicznej spółki o nazwie Discovery Global i przekazane akcjonariuszom WBD w trzecim kwartale 2026 roku. To właśnie pod ten podmiot ma zostać podpięty TVN.

Pierwotnie oferta Netfliksa zakładała zapłatę w gotówce i akcjach, jednak na początku 2026 roku Warner Bros. Discovery zaakceptowało zmodyfikowaną propozycję – nadal na poziomie 27,75 dolara za akcję, ale już w 100 procentach gotówkową. Zarząd WBD podkreślał wówczas, że nowa forma transakcji oznacza większą przewidywalność finansową i bezpieczeństwo dla akcjonariuszy.

REKLAMA

Niedługo po ujawnieniu planów Netfliksa do gry wszedł jednak Paramount Skydance, kontrolowany przez Davida Ellisona, który złożył konkurencyjną ofertę przejęcia Warner Bros. Discovery. WBD początkowo ją odrzuciło, jednoznacznie rekomendując umowę z Netfliksem, ale presja części inwestorów sprawiła, że temat powrócił.

Warner Bros. i Netflix mają ostateczny termin decyzji. Paramount się nie poddaje

Teraz Warner Bros. Discovery wyznaczyło 20 marca jako datę kluczowego głosowania akcjonariuszy w sprawie sprzedaży spółki Netfliksowi. Jednocześnie firma ujawniła, że Netflix zgodził się na siedmiodniowe okno rozmów z konkurencyjnym kupcem, aby sprawdzić, czy Paramount jest w stanie przedstawić "najlepszą i ostateczną" ofertę.

REKLAMA

Według WBD przedstawiciel Paramountu sygnalizował gotowość zapłaty aż 31 dolarów za akcję, zaznaczając jednak, że nie byłaby to jeszcze propozycja finalna. Mimo tego zarząd Warner Bros. Discovery nadal jednogłośnie popiera umowę z Netfliksem.

Prezes spółki David Zaslav przekonuje, że to właśnie ona zapewnia akcjonariuszom najwyższą wartość, większą pewność realizacji oraz jasną ścieżkę regulacyjną. Netflix dodatkowo zachował prawo do wyrównania każdej konkurencyjnej oferty, co znacząco wzmacnia jego pozycję.

Jednak Paramount od miesięcy próbuje przekonać inwestorów, że fuzja Netfliksa z WBD może napotkać poważne przeszkody antymonopolowe w USA i Europie. Netflix zdecydowanie temu zaprzecza, twierdząc, że ma do czynienia z połączeniem o klarownej drodze do zatwierdzenia i że konkurencyjna oferta wcale nie oznacza łatwiejszego procesu regulacyjnego.

REKLAMA