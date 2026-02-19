Świat "Gry o tron" wciąż się rozrasta – i to w zupełnie nowym kierunku. Tym razem George R.R. Martin zabiera Westeros… do teatru. I to nie byle jakiego. Prequelowa historia o rebelii Roberta i słynnym Szalonym Królu trafi na deski legendarnej Royal Shakespeare Company.
Autor sagi "Pieśń lodu i ognia" nie przestaje zaskakiwać. Po serialowym fenomenie "Gry o tron" oraz sukcesach obu spin-offów – "Rodu smoka", który wkrótce doczeka się trzeciego sezonu, i "Rycerza Siedmiu Królestw", zbierającego znakomite oceny od widzów – przyszedł czas na kolejny krok.
Oficjalnie ogłoszono, że spektakl "Game of Thrones: The Mad King" ("Gra o tron: Szalony Król") będzie miał swoją światową premierę tego lata w legendarnej siedzibie Royal Shakespeare Company w Stratford-upon-Avon w Anglii.
Powstaje sztuka o Szalonym Królu. Pokaże wydarzenia przed "Grą o tron" George'a R.R. Martina
Sztuka przeniesie widzów ponad dekadę przed wydarzenia znane z serialu "Gra o tron" i skupi się na legendarnym turnieju w Harrenhal – wydarzeniu, które w książkach George'a R.R. Martina stało się iskrą zapalną Rebelii Roberta i upadku rodu Targaryenów. To właśnie tam spotkali się młodzi Ned Stark, Robert Baratheon i Jaime Lannister, a polityczne napięcia zaczęły niebezpiecznie narastać pod czujnym okiem Szalonego Króla, czyli Aerysa II Targaryena.
Royal Shakespeare Company
Oficjalny opis sztuki "The Mad King"
Za adaptację odpowiada dramaturg Duncan Macmillan, a reżyserią zajmie się Dominic Cooke. To ma być widowisko o iście szekspirowskim rozmachu – pełne walki o władzę, ambicji, zdrady, proroctw i nieszczęśliwej miłości. Twórcy spektaklu zapowiadają również, że choć "The Mad King" będzie miał wszystkie epickie cechy, których oczekują fani "Gry o tron", w centrum opowieści znajdzie się człowiek – młodzi bohaterowie mierzący się z ciężarem dziedzictwa, władzy i rodzinnych ambicji.
Zobacz także
Nieprzypadkowo projekt trafia właśnie do Royal Shakespeare Company. Martin w oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że twórczość Williama Szekspira była dla niego od lat inspiracją, a dramaty historyczne stanowiły naturalny punkt odniesienia dla opowieści o walczących dynastiach.
– Kiedy pisałem "Grę o tron", nigdy nie przypuszczałem, że będzie to czymkolwiek więcej niż książką. To była przestrzeń dla mojej wyobraźni, istniejąca bez ograniczeń. Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu historia została zekranizowana i widzowie mogli wejść do mojego świata dzięki telewizji. To, że teraz moja twórczość trafia na scenę teatralną, jest czymś, czego się nie spodziewałem, ale co przyjmuję z wielkim entuzjazmem i ekscytacją – powiedział autor "Pieśni lodu i ognia".
Kiedy premiera sztuki ze świata "Gry o tron"?
Światowa premiera spektaklu o Szalonym Królu odbędzie się latem w Stratford-upon-Avon. Priorytetowa sprzedaż biletów ruszy 14 kwietnia – zainteresowani widzowie mogą zapisać się do programu członkowskiego Royal Shakespeare Company, aby otrzymywać aktualizacje i uzyskać wcześniejszy dostęp do wejściówek. Wśród współproducentów projektu znalazły się m.in. HBO oraz Warner Bros. Theatre Ventures.