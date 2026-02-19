Fani "Pieśni lodu i ognia" się doczekali Fot. Shutterstock / Kathy Hutchins // kadr z "Gry o tron"

Świat "Gry o tron" wciąż się rozrasta – i to w zupełnie nowym kierunku. Tym razem George R.R. Martin zabiera Westeros… do teatru. I to nie byle jakiego. Prequelowa historia o rebelii Roberta i słynnym Szalonym Królu trafi na deski legendarnej Royal Shakespeare Company.

Oficjalnie ogłoszono, że spektakl "Game of Thrones: The Mad King" ("Gra o tron: Szalony Król") będzie miał swoją światową premierę tego lata w legendarnej siedzibie Royal Shakespeare Company w Stratford-upon-Avon w Anglii.

Powstaje sztuka o Szalonym Królu. Pokaże wydarzenia przed "Grą o tron" George'a R.R. Martina

Sztuka przeniesie widzów ponad dekadę przed wydarzenia znane z serialu "Gra o tron" i skupi się na legendarnym turnieju w Harrenhal – wydarzeniu, które w książkach George'a R.R. Martina stało się iskrą zapalną Rebelii Roberta i upadku rodu Targaryenów. To właśnie tam spotkali się młodzi Ned Stark, Robert Baratheon i Jaime Lannister, a polityczne napięcia zaczęły niebezpiecznie narastać pod czujnym okiem Szalonego Króla, czyli Aerysa II Targaryena.

Wejdź do świata sprzed wydarzeń, które znasz. Długa zima w Harrenhal zaczyna topnieć, a w powietrzu czuć obietnicę wiosny. Podczas wystawnego bankietu w przeddzień turnieju rycerskiego kochankowie się odnajdują, a biesiadnicy spekulują, kto stanie do walki. Lecz w cieniu, wśród narastającego niepokoju wywołanego krwawymi rządami bezlitosnego Szalonego Króla, przeciwnicy z jego najbliższego otoczenia potajemnie knują zdradziecki spisek. W oddali słychać już werble wojny. Rodzinne więzi, pradawne proroctwa i święta linia sukcesji zostaną wystawione na próbę w niebezpiecznej walce o władzę. Kto przetrwa? Kto sięgnie po koronę? Wojny wygrywają nie ci, którzy mają rację, lecz ci, których historia zostanie najlepiej opowiedziana. Royal Shakespeare Company Oficjalny opis sztuki "The Mad King"

Za adaptację odpowiada dramaturg Duncan Macmillan, a reżyserią zajmie się Dominic Cooke. To ma być widowisko o iście szekspirowskim rozmachu – pełne walki o władzę, ambicji, zdrady, proroctw i nieszczęśliwej miłości. Twórcy spektaklu zapowiadają również, że choć "The Mad King" będzie miał wszystkie epickie cechy, których oczekują fani "Gry o tron", w centrum opowieści znajdzie się człowiek – młodzi bohaterowie mierzący się z ciężarem dziedzictwa, władzy i rodzinnych ambicji.

Nieprzypadkowo projekt trafia właśnie do Royal Shakespeare Company. Martin w oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że twórczość Williama Szekspira była dla niego od lat inspiracją, a dramaty historyczne stanowiły naturalny punkt odniesienia dla opowieści o walczących dynastiach.

– Kiedy pisałem "Grę o tron", nigdy nie przypuszczałem, że będzie to czymkolwiek więcej niż książką. To była przestrzeń dla mojej wyobraźni, istniejąca bez ograniczeń. Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu historia została zekranizowana i widzowie mogli wejść do mojego świata dzięki telewizji. To, że teraz moja twórczość trafia na scenę teatralną, jest czymś, czego się nie spodziewałem, ale co przyjmuję z wielkim entuzjazmem i ekscytacją – powiedział autor "Pieśni lodu i ognia".

Kiedy premiera sztuki ze świata "Gry o tron"?