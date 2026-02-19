Były książę Andrzej w aktach Epsteina. Fot. shutterstock

Sprawa byłego księcia Andrzeja Windsora w kontekście jego kontaktów z Jeffreyem Epsteinem robi się coraz poważniejsza. Arystokrata został właśnie aresztowany pod zarzutem nadużycia władzy publicznej. Jego wątki w aktach dotyczących tej sprawy od lat oburzają ludzi. I nie chodzi tylko o kompromitujące zdjęcia z kobietami.

19 lutego pod posiadłość byłego księcia Andrzeja w hrabstwie Norfolk podjechało mnóstwo furgonetek. Do mediów szybko przedostała się informacja, że brat króla Karola III został zatrzymany przez służby.

Pojawiły się bowiem skargi, że arystokrata miał przekazywać poufne materiały nieżyjącemu przestępcy Jeffreyowi Epsteinowi. Policja przeszukuje również jego posiadłość w hrabstwie Berkshire.

W jakim kontekście pojawiał się Andrew Mountbatten-Windsor w aktach Epsteina?

Tą sprawą żyją dziś nie tylko obywatele WB. Przypomnijmy więc, w jakim kontekście były książę (pozbawiono go tytułu książęcego po wybuchu tego skandalu) Andrzej pojawiał się w aktach Jeffreya Epsteina.

Tych dokumentów jest naprawdę mnóstwo (blisko 3 mln). Są tam m.in. wiadomości, które syn królowej Elżbiety II wymieniał ze skompromitowanym finansistą. Mowa z nich na przykład o tym, że Epstein i Andrzej Mountbatten-Windsor mieli zaoferować w 2006 r. anonimowej kobiecie "trójkąt", choć ta zatrudniona została tylko do wykonania tańca egzotycznego podczas przyjęcia w Palm Beach na Florydzie.

W innych e-mailach Epstein proponował księciu przedstawienie mu 26-letniej Rosjanki. Windsor odpisał, że byłby "zachwycony, gdyby mógł się z nią spotkać". Nie wiemy, czy do spotkania doszło, ale wiadomo, że Andrzej zaprosił Epsteina do Pałacu Buckingham i tu miał się z nim spotkać na osobności.

W odtajnionych pod koniec stycznia dokumentach śledczych w sprawie Jeffreya Epsteina znalazły się także zdjęcia, które mają przedstawiać brata króla Karola w kompromitujących okolicznościach. Na jednej z fotografii pochylał się nad leżącą na podłodze dziewczyną.

Ponadto maile udostępnione przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych sugerowały, że były książę Andrzej mógł dzielić się oficjalnymi dokumentami handlowymi Wielkiej Brytanii z Epsteinem – i to po tym, jak niesławny finansista został skazany za przestępstwa seksualne.

Przypomnijmy też, że przed laty głośno mówiło się też o sprawie Virginii Giuffre, która oskarżała arystokratę o wykorzystywanie seksualne, do którego miało dojść, gdy miała 17 lat. Książę zaprzeczał zarzutom, a ostatecznie w 2022 roku zawarł z kobietą pozasądową ugodę, nie przyznając się do winy. Dodajmy, że Giuffre odebrała sobie życie w kwietniu 2025 roku.

