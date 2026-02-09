Książę William i księżna Kate przerwali milczenie. Skomentowali sprawę Epsteina. Shutterstock.com/B. Lenoir

Skandal z Jeffreyem Epsteinem położył się cieniem na brytyjskiej rodzinie królewskiej, a opinia publiczna domaga się wyjaśnień dotyczących znajomości przestępcy z księciem Andrzejem Mountbatten-Windsorem. Teraz książę William i księżna Kate przerwali milczenie i po raz pierwszy odnieśli się do całej sprawy.

Odtajnienie około trzech milionów dokumentów ze sprawy Jeffreya Epsteina wywołało prawdziwą burzę w przestrzeni publicznej. Brytyjska rodzina królewska zmaga się z kolejnym kryzysem, bowiem w aktach nie brakuje rewelacji dotyczących księcia Andrzeja Mountbatten-Windsora. Opinia publiczna domaga się wyjaśnienia kwestii jego znajomości ze słynnym przestępcą. Nieoczekiwanie do sprawy odnieśli się książę i księżna Walii.

Książę William i księżna Kate zabierają głos w sprawie Epsteina

Pałac Kensington jak dotychczas unikał komentowania sprawy Jeffreya Epsteina, choć domagała się tego opinia publiczna. W poniedziałek ukazało się oświadczenie, które przekazał rzecznik księcia Williama i księżnej Kate.

"Potwierdzam, że książę i księżna są głęboko zaniepokojeni ciągłymi rewelacjami. Ich myśli kierują się ku ofiarom" – zakomunikował.

Przypomnijmy, że jak dotychczas członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej starali się nie komentować skandalu, który wybuchł w związku z odtajnioną korespondencją i zdjęciami ze sprawy Epsteina i obciążył brata króla Karola III, księcia Andrzeja. Dziennikarze pytali o tę sprawę samego króla podczas jego spaceru w Essex, ten jednak nie udzielił im żadnej odpowiedzi. Książę Edward tymczasem, gdy zapytano go w Dubaju o to, jak radzi sobie z tym rodzina, skomentował wymijająco, że "trzeba myśleć o ofiarach".

Akta Epsteina. Brytyjska rodzina królewska ma problemy wizerunkowe

W odtajnionych dokumentach śledczych w sprawie Jeffreya Epsteina znalazły się m.in. zdjęcia, które mają przedstawiać brata króla Karola w kompromitujących okolicznościach. W październiku ubiegłego roku podjęto decyzję o pozbawieniu Andrzeja Mountbatten-Windsora tytułu książęcego i domu, a Pałac Buckingham podkreślał, że myśli króla i królowej są z ofiarami oraz ocalałymi. Niedawno media donosiły, że księżniczka Eugenia po skandalu zerwała kontakty z ojcem.

Powiązania Andrzeja z Jeffreyem Epsteinem sprawiły, że ten wyprowadził się z rezydencji z Windsorze; mieszka teraz w prywatnej posiadłości króla Karola w Sandringham. W ujawnionych dokumentach znalazły się m.in. zdjęcia, na których Mountbatten-Windsor miał pozować w kompromitujących sytuacjach.

To nie pierwsza rysa na wizerunku księcia Andrzeja. Przed laty głośno mówiło się o sprawie Virginii Giuffre, która oskarżała arystokratę o wykorzystywanie seksualne, do którego miało dojść, gdy miała 17 lat. Książę zaprzeczał zarzutom, a ostatecznie w 2022 roku zawarł z kobietą pozasądową ugodę, nie przyznając się do winy. Odtajnione akta uprawdopodabniają autentyczność jego zdjęcia z Giuffre.