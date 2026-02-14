Nowe akta Epsteina. Trop prowadzi prosto do Rosji fot. naTemat

Nowe dokumenty z amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości rzucają zupełnie inne światło na sprawę Jeffreya Epsteina. Zamiast wyłącznie skandalu obyczajowego wyłania się obraz rozbudowanej sieci kontaktów sięgających rosyjskich służb, światowej polityki i biznesu. W centrum tych ustaleń znalazła się dziennikarka śledcza Klementyna Suchanow.

Przez lata sprawa Jeffreya Epsteina była opisywana głównie jako jedna z największych afer obyczajowych współczesnego świata. Nowe ustalenia pokazują jednak, że to tylko fragment znacznie większej układanki. O tym w najnowszym odcinku "Allegro ma non troppo" Jacka Pałasińskiego mówi Klementyna Suchanow, polska pisarka, redaktorka, tłumaczka, aktywistka polityczna działająca w Ogólnopolskim Strajku Kobiet.

Jak wynika z analizy milionów dokumentów udostępnionych przez amerykański wymiar sprawiedliwości, działalność Epsteina mogła mieć także wymiar wywiadowczy. Kluczowe znaczenie mają tu jego relacje z Rosją oraz sposób, w jaki budował sieć kontaktów obejmującą polityków, biznesmenów i celebrytów.

Według Klementyny Suchanow, mechanizm działania Epsteina mógł przypominać klasyczną operację zbierania kompromitujących materiałów. Tego typu informacje od dekad są wykorzystywane przez służby specjalne do wywierania wpływu.

Rosyjski trop w sprawie Epsteina

Jednym z najważniejszych wątków jest skala kontaktów Epsteina z Rosją. Z dokumentów wynika, że nie były to incydentalne relacje, lecz długotrwały i wielopoziomowy system powiązań.

Epstein miał wielokrotnie podróżować do Rosji, korzystając z wiz wystawianych przy wsparciu osób powiązanych z tamtejszym establishmentem. W jednym z przypadków jako cel wizyty wskazano organizację związaną z rosyjskimi służbami specjalnymi.

W jego otoczeniu pojawiają się również nazwiska rosyjskich oligarchów oraz osób związanych z FSB. Kontakty obejmowały zarówno biznes, jak i technologie oraz potencjalne projekty finansowe.

Sieć wpływów: politycy i pośrednicy

Istotnym elementem tej układanki są pośrednicy, którzy mieli umożliwiać Epsteinowi dostęp do wpływowych środowisk.

Wśród nich pojawiają się m.in. byli politycy europejscy oraz osoby pełniące wysokie funkcje w instytucjach międzynarodowych. To właśnie dzięki nim Epstein miał stopniowo budować swoją pozycję na styku polityki i biznesu.

Według ustaleń, niektóre z tych postaci mogły mieć wcześniejsze związki z rosyjskimi służbami lub znajdować się w ich orbicie wpływów.

Wątek amerykański i Donald Trump

Szczególne emocje budzą relacje Epsteina z Donaldem Trumpem. Obaj znali się przez lata, a ich kontakty były dobrze udokumentowane.

Z materiałów wynika, że w pewnym momencie Epstein miał odgrywać rolę pośrednika lub uczestnika rozmów dotyczących amerykańskiej sceny politycznej. W tle pojawiają się także rosyjscy dyplomaci, w tym przedstawiciele przy ONZ.

Jedna z notatek wskazuje, że Epstein miał wiedzę o możliwych działaniach Rosji wpływających na kampanię wyborczą w USA w 2016 roku.

Technologie, pieniądze i wpływy

Ważnym elementem całej historii są również powiązania Epsteina z sektorem nowych technologii. W dokumentach pojawiają się nazwiska inwestorów i przedsiębiorców z Doliny Krzemowej.

Chodzi m.in. o projekty związane z analizą danych i systemami nadzoru. Tego typu technologie od lat budzą zainteresowanie zarówno państw, jak i służb specjalnych.

Według ustaleń, Rosja mogła być zainteresowana dostępem do takich narzędzi, a Epstein mógł pełnić rolę łącznika między światem technologii a polityką.

Afera, która może mieć drugie dno

Sprawa Epsteina może być znacznie bardziej złożona, niż dotąd sądzono. To już nie tylko historia przestępstw seksualnych i nadużyć wobec nieletnich. Coraz więcej wskazuje na to, że mamy do czynienia z operacją o charakterze międzynarodowym, w której kluczową rolę mogły odgrywać służby specjalne i globalne sieci wpływów.

