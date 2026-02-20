Masz dzbanek termiczny z tej partii? Sprawdź oznaczenia. Fot. Magda Wygralak / shutterstock

Biedronka opublikowała komunikat o wycofaniu z obrotu partii dzbanka termicznego. Producent i autoryzowany przedstawiciel w Polsce wskazują, że decyzja zapadła po wykryciu wady konstrukcyjnej.

Wycofanie dotyczy dzbanka termicznego oznaczonego konkretnymi danymi identyfikacyjnymi. W komunikacie podano, że chodzi o numer partii 017/26 oraz model KWST25070703 marki Smukee. To te oznaczenia są bardzo ważne, bo pozwalają odróżnić wskazaną serię od innych egzemplarzy, które mogły wyglądać podobnie, ale nie muszą podlegać wycofaniu.

Jeśli ktoś ma dzbanek termiczny w domu i nie jest pewien, czy dotyczy go komunikat, powinien w pierwszej kolejności sprawdzić oznaczenia partii i modelu na produkcie lub opakowaniu. Jeżeli zgadzają się z numerem 017/26 i oznaczeniem KWST25070703, produkt został objęty procedurą wycofania.

Co było powodem wycofania produktu?

Powodem wycofania jest wykryta wada konstrukcyjna. W komunikacie nie opisano szczegółowo, na czym polega usterka, ale wskazano, że decyzja ma związek z bezpieczeństwem i utrzymaniem wysokich standardów jakości. Oznacza to, że producent nie chce, aby konsumenci korzystali z egzemplarzy z tej partii, jeśli istnieje ryzyko nieprawidłowego działania.

W przypadku produktów codziennego użytku taka decyzja zwykle oznacza prewencję. Nawet jeśli nie każda sztuka wykazuje problem, wycofywana jest cała wskazana partia, by ograniczyć ryzyko do zera.

Jak można zwrócić dzbanek?

Osoby, które kupiły wskazany dzbanek termiczny, są proszone w komunikacie o zwrot do najbliższego sklepu, w którym produkt został zakupiony. Biedronka jasno podkreśliła, że wszystkim konsumentom, którzy oddadzą produkt, zostanie zwrócony koszt nabycia.