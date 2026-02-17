Biedronka zrobiła mega promocję na słodycze. Fot. shutterstock

Biedronka lubi zaskakiwać swoich klientów świetnymi promocjami. Tym razem w gazetce pojawiła się specjalna wyprzedaż słodyczy. To świetna okazja, aby zrobić zapas czekolad od Milki czy słynnych "Kinderek".

REKLAMA

Słodycze – niektórzy je uwielbiają, inni raczej unikają, a jeszcze pozostali nie mogą ich jeść. Często jednak czekoladki kupujemy także jako prezent lub dodatek do prezentu. Biedronka postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i zrobiła niemałą promocję na słodycze.

Promocja na słodycze w Biedronce

Ta znana sieć sklepów do obniżek włączyła całą markę Milka. Każdy drugi zakupiony produkt (ten tańszy) sprzedają za 1 zł. Limit dzienny to 8 sztuk na kartę Moja Biedronka. Czekolady, ciastka i inne słodycze tej firmy można mieszać dowolnie.

REKLAMA

Ale to nie koniec. Za złotówkę przy kasie naliczy nam się też druga sztuka czekoladek "Kinder Chocolate". Promocja dotyczy 50-gramowych opakowań. Tutaj też limit na kartę wynosi 8 sztuk. Ta wyprzedaż słodyczy w Biedronce ma potrwać do soboty 21 lutego.

Dodajmy, że Biedronka obniżyła też cenę słynnych batonów "Kinder Bueno". Przy zakupie 6 sztuk trzy dostaniemy gratis. Jeśli łączną kwotę podzielimy na 6, to jeden baton wychodzi zaledwie po 2 zł.

Mniej niż zwykle zapłacimy też za "Kinder Niespodziankę". Teraz te kultowe jajka czekoladowe są w promocji "2+1 gratis". Wówczas każda z trzech zakupionych sztuk wychodzi po 4 zł.

REKLAMA

Zmiany na półkach, nie tylko w Biedronce

Przypomnijmy: w sklepach od 17 lutego weszła pewna zmiana. Zauważymy ją jednak nie na dziale ze słodyczami a tam, gdzie są owoce i warzywa. Sprzedawcy mają teraz obowiązek umieścić flagę kraju, z którego pochodzi dany owoc lub warzywo.

I to dopiero pierwszy etap zmian w sklepach. Kolejny ma nastąpić 14 czerwca 2026 roku. Od tego dnia obowiązywać będą surowe wymogi dotyczące:

miodów pszczelich różnych odmian – etykiety muszą wskazywać wszystkie państwa pochodzenia w kolejności malejącej wraz z ich procentowym udziałem w mieszance soków owocowych oraz nektarów – przepisy wprowadzają nową kategorię soków o zawartości cukru obniżonej o co najmniej 30 proc. oraz dobrowolną informację, że produkt zawiera wyłącznie naturalnie występujące cukry dżemów, galaretek i marmolad – znacząco zwiększono minimalną wymaganą ilość owoców niezbędną do produkcji (np. do 450 g lub 500 g na 1000 g produktu) oraz zarezerwowano nazwę "marmolada" dla wyrobów z owoców cytrusowych.