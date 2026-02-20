W ubraniach marki Nowrocky chodził sam prezydent Fot. X / Karol Nawrocki

Gdańska policja potwierdziła przyjęcie zawiadomienia w sprawie marki odzieżowej Nowrocky. Chodzi o używanie symbolu ® przy logo firmy, mimo że znak nie został jeszcze zarejestrowany. W tle sprawy pojawia się prezydent Karol Nawrocki.

Jak przekazał asp. szt. Mariusz Chrzanowski, rzecznik Komenda Miejska Policji w Gdańsku, zawiadomienie wpłynęło 20 lutego do wydziału zajmującego się wykroczeniami. Funkcjonariusze prowadzą czynności sprawdzające pod kątem art. 308 ustawy "Prawo własności przemysłowej", informuje Polsat News. Postępowanie ma na razie charakter wyłącznie wyjaśniający.

Marka Nowrocky złamała prawo?

Wątpliwości wokół marki "Nowrocky" pojawiły się po publikacjach medialnych, w których wskazywano, że odzież sygnowana tym logo – w tym ubrania noszone publicznie przez Karola Nawrockiego – była oznaczana symbolem ®. Znak ten informuje, że marka została już zarejestrowana i objęta ochroną prawną, choć procedura rejestracyjna w Urzędzie Patentowym wciąż trwa.

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", wniosek o rejestrację znaku "Nowrocky" został złożony 5 listopada ubiegłego roku przez Ninę Nawrocką. Do 23 marca trwa okres, w którym możliwe jest zgłaszanie sprzeciwów. Dopiero po jego zakończeniu i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku marka będzie mogła legalnie posługiwać się symbolem "®".

Po nagłośnieniu sprawy ze strony internetowej marki oraz jej profili w mediach społecznościowych zniknęły zdjęcia produktów oznaczonych spornym znakiem. Usunięto również część fotografii z udziałem prezydenta.