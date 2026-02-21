Polacy ocenili poziom życia za rządów Koalicji 15 października pod wodzą Donalda Tuska Shutterstock.com/EUS-Nachrichten

Od wyborów parlamentarnych w 2023 roku minęły już ponad dwa lata. To wystarczająco długo, by Polacy mogli ocenić, jak żyje im się za rządów Koalicji 15 października pod wodzą premiera Donalda Tuska. Wyniki nowego sondażu wskazują, że jest nad czym pracować.

Po wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku stało się jasne, że choć PiS uzyskało najwyższy wynik, to nie ma szans na utrzymanie władzy. Ostatecznie rząd utworzyła Koalicja Obywatelska z Lewicą i Trzecią Drogą (tj. Polską 2050 i Polskim Stronnictwem Ludowym). Stanowisko premiera objął zaś Donald Tusk.

Od tego momentu minęły ponad dwa lata, a Polacy rozliczają władze z dotychczasowych działań i realizacji obietnic. Pracownia UCE Research przeprowadziła na zlecenie Onetu sondaż, w którym Polacy odpowiedzieli, za czyich rządów – KO czy PiS – żyje im się lepiej.

KO czy PiS? Polacy ocenili jakość życia za rządów Donalda Tuska

Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku była najwyższą, jaką odnotowano po 1989 roku. Koalicja 15 października pod wodzą Donalda Tuska dostała mandat zaufania od Polaków. Teraz pracownia UCE Research zadała ankietowanym pytanie: "Jak zmienił się pana/pani poziom życia od ostatnich wyborów parlamentarnych, które odbyły się w październiku 2023 roku?".

Większość respondentów, tj. 33,2 proc., uważa, że ich poziom życia się pogorszył. 22,8 proc. z nich uważa, że "raczej się pogorszył", z kolei dla 10,4 proc. "zdecydowanie się pogorszył". Co ciekawe, 32,2 proc. ankietowanych w ogóle nie zauważyło zmian – i to powinien być sygnał dla rządzących. Poprawę zauważyło 28,2 proc. ankietowanych: 11,8 proc. ocenia, że ich poziom życia "zdecydowanie się poprawił, z kolei 16,4 proc., że "raczej się poprawił".

Co ciekawe, mniejszym entuzjazmem wykazują się kobiety: 10 proc. z ankietowanych zauważyło zdecydowaną poprawę poziomu życia. 15,9 proc. uważa, że ten "raczej się poprawił". Zdecydowane pogorszenie wskazało 8,5 proc., natomiast 23,9 proc. wskazało, że ich sytuacja życiowa "raczej" się pogorszyła. 33,3 proc. pytanych pań uważa z kolei, że "nic się nie zmieniło".

Panowie byli nieco mniej surowi: 13,7 proc. respondentów oceniło, że ich poziom życia poprawił się zdecydowanie, a 17 proc., że "raczej". Zdecydowane pogorszenie deklaruje 12,4 proc., a "raczej" pogorszenie – 21,6 proc. Zmian nie zauważyło 30,9 proc. odpowiadających na pytanie w sondażu.

Badanie przeprowadzono 19 i 20 lutego metodą CAWI (internetowe wywiady wspomagane komputerowo). Udział w sondażu zleconym przez Onet wzięło 1021 Polaków w wieku 18-89 lat, którzy mieszkają w miejscowościach liczących ponad 50 tys. mieszkańców.

KO w sondażach wyborczych. Dla Tuska to jak sygnał ostrzegawczy

Koalicja Obywatelska pozostaje liderem w sondażu wyborczym IBRIS, którego wyniki opisywaliśmy na początku lutego, z wynikiem 31,4 proc. głosów. Drugie miejsce, z 23,3 proc., ma PiS.

Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, które przeprowadzono w połowie lutego, wskazuje KO jako wiodącą partię, na którą zagłosowałoby 34,5 proc. ankietowanych, czyli ze spadkiem o 4,5 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego sondażu. PiS odnotowuje z kolei 27,8 proc. głosów, co stanowi spadek o 0,7 pkt. proc.

Przewaga KO nad PiS jest co prawda zauważalna, ale w połączeniu z odpowiedziami dotyczącymi jakości życia Polaków powinna stanowić dla partii wchodzącej w skład władzy wyraźne ostrzeżenie. Być może to efekt "zmęczenia" lub rozliczania jej z realizacji obietnic wyborczych. Pewne jest jednak, że Koalicja Obywatelska ma nad czym pracować.