Z Polski 2050 odeszli kolejni członkowie. Grupa posłów i senatorów zorganizowała w środę konferencję prasową. Politycy przekazali kolejne nazwiska i zapowiedzieli założenie nowego klubu parlamentarnego. Oto pełna lista tych, którzy odeszli z Polski 2050 i utworzą klub Centrum.

Polska 2050 Szymona Hołowni ma poważne problemy. O kłopotach partii mówiło się już od kilku tygodni, ale teraz już wiemy, że na kilku odejściach się nie skończyło. Dotychczas klub parlamentarny liczył 31 posłów, ale niemal połowa z nich zapowiedziała odejście. Mamy pełną listę.

Lista osób, które odchodzą z Polski 2050 Szymona Hołowni. To oni założą klub parlamentarny Centrum

Podczas środowej konferencji prasowej grupa parlamentarzystów związanych dotychczas z Polską 2050 poinformowała o swoim odejściu. Posłowie i senatorowie zakomunikowali, że utworzą nowy klub parlamentarny, którego nazwa brzmieć będzie Centrum. Politycy nie szczędzili gorzkich słów na temat tego, co dzieje się w ich dotychczasowym ugrupowaniu.

Pełna lista przekazana przez posłankę Barbarę Oliwiecką, którą opublikował serwis TVN24, zawiera następujące nazwiska posłów i posłanek:

Elżbieta Burczyńska, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Sławomir Ćwik, Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, Rafał Komarewicz, Aleksandra Leo, Barbara Okuła, Barbara Oliwiecka, Norbert Pietrykowski, Ryszard Petru, Marcin Skonieczka, Mirosław Suchoń, Ewa Szymanowska, Izabela Bodnar.

Ponadto z Polski 2050 odchodzą senatorowie Grzegorz Fedorowicz, Piotr Masłowski i Jacek Trela. Deklarację złożył również Michał Kobosko, poseł do Parlamentu Europejskiego, który rezygnację złożył w poniedziałek.

Odejście z partii ogłosili również Joanna Mucha oraz Paweł Zalewski. Ci byli członkowie Polski 2050 nie złożyli jednak deklaracji, wszystko więc wskazuje na to, że pozostaną politykami niezależnymi.

"Uchwała kagańcowa" dobiła Polskę 2050

Problemy Polski 2050 trwają już od jakiegoś czasu, ale wszystko wskazuje na to, że zintensyfikowały się po przyjęciu tzw. uchwały kagańcowej. Te działania podjęto podczas ostatniej Rady Krajowej partii. Parlamentarzyści odchodzący z Polski 2050 ostro krytykowali ten ruch, a Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji mówiła o "jednoosobowym decydowaniu" przez nową przewodniczącą Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Przypomnijmy, że "uchwała kagańcowa" miała wyciszyć napięcia wewnętrzne w partii do czasu Zjazdu Krajowego, który zaplanowano na 21 marca. Członkowie Polski 2050 mieli nie eskalować napięć, a ponadto wzywano ich do zawieszenia postępowań dyscyplinarnych i zamrożenia zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych. Aleksandra Leo w Tok FM ujawniała: "ta uchwała budzi naprawdę powszechne oburzenie w klubie".