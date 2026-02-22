Ator pozostawił po sobie dwie córki Fot. Screen z GoFundMe

Po śmierci Erica Dane'a, gwiazdy "Chirurgów" i "Euforii", ruszyła zbiórka na rzecz jego dwóch córek. Przyjaciele aktora chcą w ten sposób zabezpieczyć przyszłość nastolatek, których ojciec zmarł zaledwie rok po otrzymaniu diagnozy ALS. Wśród darczyńców znalazł się twórca hitu HBO Sam Levinson, który przekazał jedną z najwyższych kwot.

REKLAMA

Amerykański aktor zmarł w czwartek w wieku 53 lat. "Z ciężkim sercem przekazujemy, że Eric Dane odszedł po dzielnej walce z SLA. Ostatnie dni spędził w gronie bliskich przyjaciół, oddanej żony i dwóch pięknych córek. [...] Eric uwielbiał swoich fanów i jest na zawsze wdzięczny za ogrom miłości i wsparcia, jakie otrzymał" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu rodziny aktora.

Dane zmagał się ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS, SLA), które atakuje nerwy i prowadzi do całkowitego zaniku mięśni. Choroba ta prowadzi do systematycznego pogarszania się sprawności ruchowej i może skończyć się całkowitym paraliżem.

REKLAMA

Widzowie znali Dane'a najlepiej z ról ordynatora oddziału chirurgii plastycznej Marka Sloana w serialu medycznym "Chirurdzy" oraz Cala Jacobsa, ojca Nate'a (Jacob Elordi), w "Euforii". Mimo choroby aktor zdołał nakręcić sceny do nowych odcinków i zobaczymy go w trzecim sezonie hitu HBO.

Zbiórka dla córek Erica Dane'a. Twórca "Euforii" Sam Levinson wpłacił ogromną kwotę

W piątek, dzień po śmierci Erica Dane'a, przyjaciele aktora urochomili zbiórkę pieniędzy na GoFundMe na rzecz jego dwóch córek – 15-letniej Billie Beatrice i 13-letniej Georgii Geraldine, których aktor doczekał się z aktorką Rebeccą Gayheart, znaną m.in. z filmu "Krzyk 2".

REKLAMA

"Po otrzymaniu diagnozy Eric stał się zaangażowanym rzecznikiem społeczności osób z ALS, wykorzystując swój głos i platformę, by wspierać innych pacjentów i zwiększać świadomość na temat tej choroby" – czytamy w jej opisie.

"Nawet gdy jego stan się pogarszał, pozostawał głęboko oddany pomaganiu innym mierzącym się z tą samą wyniszczającą chorobą. Ponieważ postęp choroby był znacznie szybszy, niż ktokolwiek mógł przypuszczać, przyjaciele Erica połączyli siły, by stworzyć tę zbiórkę i wesprzeć jego dziewczynki oraz ich przyszłe potrzeby" – dodali przyjaciele aktora.

REKLAMA

Fot. Screen z GoFundMe

Początkowo celem zbiórki było 250 tys. dolarów, ale datki spływały tak szybko, że zwiększono go do 500 tys. dolarów. W momencie publikacji tego artykułu zebrano prawie 218 tys. dolarów i odnotowano 2,2 tys. donacji. Jedną z największych ofiarował Sam Levinson, twórca "Euforii". Reżyser i scenarzysta wpłacił wraz ze swoją żoną Ashley Lent Levinson aż 27 tys. dolarów.