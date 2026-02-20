Eric Dane grał w "Euforii" Cala Jacobsa Fot. Kadr z "Euforii"

Czy Eric Dane zdążył dokończyć zdjęcia do trzeciego sezonu "Euforii"? Aktor, który zmarł 19 lutego w wieku 53 lat po walce z SLA, jeszcze po ogłoszeniu diagnozy wrócił na plan serialu HBO. Wiemy już, czy zobaczymy go w nowych odcinkach i co mówił o pracy mimo postępującej choroby.

Amerykański aktor zmarł w czwartek w wieku 53 lat. "Z ciężkim sercem przekazujemy, że Eric Dane odszedł po dzielnej walce z SLA. Ostatnie dni spędził w gronie bliskich przyjaciół, oddanej żony i dwóch pięknych córek. [...] Eric uwielbiał swoich fanów i jest na zawsze wdzięczny za ogrom miłości i wsparcia, jakie otrzymał" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu rodziny aktora.

Dane zmagał się ze (stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA), które atakuje nerwy i prowadzi do całkowitego zaniku mięśni. Choroba ta prowadzi do systematycznego pogarszania się sprawności ruchowej i może skończyć się całkowitym paraliżem.

Widzowie znali Dane'a najlepiej z ról ordynatora oddziału chirurgii plastycznej Marka Sloana w serialu medycznym "Chirurdzy" oraz Cala Jacobsa, surowego ojca Nate'a (Jacob Elordi), w "Euforii". Premiera trzeciego sezonu już 12 kwietnia – aż po czterech latach. Ale czy Eric Dane pojawi się w "Euforii 3"? Okazuje się, że tak.

Eric Dane w "Euforii 3". Aktor nakręcił sceny już po usłyszeniu diagnozy ALS

Jak potwierdził przedstawiciel Erica Dane'a w rozmowie z "People", aktor zdążył nakręcić sceny do nadchodzących odcinków przed śmiercią. Zdjęcia rozpoczęły się 14 kwietnia 2025 roku – kilka dni po tym, jak publicznie ujawnił diagnozę ALS.

W tym samym miesiącu, tuż po ogłoszeniu choroby, mówił: "Czuję się szczęśliwy, że mogę nadal pracować i z niecierpliwością czekam na powrót na plan 'Euforii' w przyszłym tygodniu". Mimo postępującej choroby – na planie poruszał się już na wózku – nie zamierzał rezygnować z aktorstwa.

Po informacji o jego śmierci twórca "Euforii", Sam Levinson, przekazał w oświadczeniu: "Pękło mi serce z powodu straty naszego drogiego przyjaciela Erica. Praca z nim była zaszczytem. Bycie jego przyjacielem było darem. Rodzina Erica jest w naszych modlitwach. Niech jego pamięć będzie błogosławieństwem". Również HBO podkreśliło, że aktor był "niezwykle utalentowany", a stacja miała szczęście pracować z nim przez trzy sezony serialu.

Eric Dane i Jacob Elordi w "Euforii" Fot. Kadr z "Euforii"

Dane nie ukrywał, że chce pozostać aktywny zawodowo. W czerwcu w rozmowie z E! News mówił o swojej decyzji kontynuowania pracy: "To sprawia, że idę naprzód". – Czuję się świetnie, kiedy jestem w pracy. Oczywiście były pewne potknięcia, ale czuję się całkiem dobrze. Duchem jestem zawsze dość pogodny, więc na koniec dnia to jest najważniejsze – dodał.

Po ogłoszeniu diagnozy wystąpił także w serialu "Brilliant Minds", gdzie zagrał Matthew – strażaka i bohatera 11 września, który zmaga się z decyzją, jak powiedzieć żonie o swojej chorobie, ALS. W grudniu 2025 roku, podczas wirtualnego panelu, przyznał, że trudno było mu oddzielić siebie od tej postaci, bo wszystko było dla niego "tak bardzo prawdziwe". Jednocześnie określił to doświadczenie jako "kathartyczne" i takie, za które ostatecznie czuł "wdzięczność".

Eric Dane w Euforii" grał Cala Jacobsa. Kontrowersyjny bohater ma odkupić się w nowych odcinkach

Wszystko wskazuje więc na to, że w trzecim sezonie widzowie zobaczą ostatni występ Erica Dane'a w roli Cala Jacobsa.

Co istotne dla fanów "Euforii" – już po finale drugiego sezonu w 2022 roku Eric Dane zapowiadał, że Cal może powrócić z wątkiem "odkupienia". – To kierunek, w którym zmierza. Nie wyobrażam sobie życia Cala w odosobnieniu. Trudno wpleść go w fabułę, gdy siedzi za kratami – mówił wówczas w rozmowie z "Variety".

Przypomnijmy, że w w drugim sezonie "Euforii" wątek Cala Jacobsa kończy się jego publicznym załamaniem i całkowitym rozpadem dotychczasowego życia. Bohater opuszcza rodzinę, w ostrych słowach konfrontuje się z synem Nate'em, a ostatecznie zostaje aresztowany. Na jaw wychodzą jego mroczne sekrety, m.in. gromadzenie gromadzenie nielegalnych materiałów o charakterze s*ksualnym, nadużycia oraz wykorzystywanie pozycji siły wobec młodszych partnerów.

W rozmowach z "Variety" Eric Dane podkreślał, że nie gra Cala jak czarno-białego czarnego charakteru. Zwracał uwagę, że w finale drugiego sezonu bohater – mimo aresztowania – przede wszystkim czuje się ojcem, który poniósł porażkę. Scenę konfrontacji z Nate'em interpretował nie jako wybuch nienawiści, lecz jako rozpacz człowieka, który uświadamia sobie, że przekazał synowi własną traumę i wzorce toksycznej męskości.

Jednocześnie zaznaczał wyraźnie, że choć próbował zrozumieć źródła zachowania Cala – jego podwójne życie, lata ukrywania swojej orientacji seksualnej i budowania fałszywej fasady – to represjonowana tożsamość nie stanowi usprawiedliwienia dla przestępstw.

O czym będzie 3. sezon "Euforii"?

"Euforia" Sama Levinsona jest jednym z największych hitów HBO. Za produkcję hitu o nastoletniej narkomance Rue i jej przyjaciołach z liceum odpowiada wytwórnia A24, która wydała na świat oscarowy film "Wszystko wszędzie naraz".

Akcja nowego sezonu "Euforii" rozgrywa się 5 lat po niesławnej sztuce wystawionej przez Lexi Howard na deskach teatru liceum East Highland, która zwieńczyła 2. odsłonę serialu. Cassie Howard bierze ślub z Natem Jacobsem, Jules Vaughn zostaje studentką wymarzonej szkoły artystycznej w Nowym Jorku, Maddy Perez zaczyna pracę w klubie nocnym, a Lexi rozpoczyna karierę w Hollywood jako poszukiwaczka talentów.

Z kolei Rue Bennett ucieka do Meksyku przed złowieszczą w swym stoicyzmie dilerką Laurie i wpada tam w jeszcze większe szambo. W pierwszym zwiastunie kolejnego rozdziału "Euforii" dowiadujemy się, że jakimś cudem losy wszystkich bohaterów znów się połączą.

Na plan zdjęciowy wrócili m.in. Zendaya ("Diuna"), Jacob Elordi ("Frankenstein"), Sydney Sweeney ("Pomoc domowa"), Hunter Schafer ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży"), Alexa Demie ("Najlepsze lata"), Maude Apatow ("Król Staten Island") i Martha Kelly ("Fallout").

Do obsady hitu HBO dołączyli m.in. hiszpańska piosenkarka Rosalía, youtuberka Trisha Paytas, Natasha Lyonne ("Poker Face"), Adewale Akinnuoye-Agbaje ("Zagubieni") oraz Sharon Stone ("Nagi instynkt").

