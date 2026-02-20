Eric Dane nie żyje. Gwiazdor "Chirurgów" od roku walczył z ciężką chorobą

Eric Dane zmarł w wieku 53 lat po walce ze stwardnieniem zanikowym bocznym Fot. Shutterstock. Montaż: naTemat.pl

Eric Dane nie żyje. Amerykański aktor, który był najlepiej znany z ról w "Chirurgach" oraz "Euforii", zmarł w wieku 53 lat. W kwietniu ubiegłego roku u telewizyjnego gwiazdora zdiagnozowano neurologiczną chorobą o nazwie stwardnienie zanikowe boczne.

Smutna wiadomość nadeszła zza oceanu nad ranem. Eric Dane zmarł w czwartek (19 lutego) w wieku 53 lat. Zmagał się z chorobą SLA (stwardnieniem zanikowym bocznym), która atakuje nerwy, prowadząc do całkowitego zaniku mięśni. Przypadłość ta prowadzi do systematycznego pogarszania się sprawności ruchowej i może skończyć się całkowitym paraliżem.

Eric Dane nie żyje. Gwiazdor "Chirurgów" i "Euforii" zmarł w wieku 53 lat

"Z ciężkim sercem przekazujemy, że Eric Dane odszedł po dzielnej walce z SLA. Ostatnie dni spędził w gronie bliskich przyjaciół, oddanej żony i dwóch pięknych córek. [...] Eric uwielbiał swoich fanów i jest na zawsze wdzięczny za ogrom miłości i wsparcia, jakie otrzymał" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu rodziny aktora.

Eric Dane zdobył sławę dzięki roli chirurga plastycznego Marka Sloana w serialu medycznym "Chirurdzy" (oryg. "Grey's Anatomy"). W hicie Shondy Rhimes ("Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów") mogliśmy go widzieć od drugiego do dziewiątego sezonu. W późniejszych odsłonach występował gościnnie.

Eirc Dane jako Cal Jacobs w serialu "Euforia". Fot. materiał prasowy

W 2019 roku Sam Levinson ("Idol") powierzył mu dość kontrowersyjną rolę Cala Jacobsa, ojca Nate'a w serialu "Euforia". Dzięki tej kreacji mógł popisać się swoim talentem na małym ekranie. – Granie tej postaci było dla mnie wyzwalające. Wiecie, uwielbiałem pracować nad "Chirurgami", uwielbiałem grać Marka Sloana, (...), ale nie czułem, że wymagano ode mnie zbyt wiele. A Cal to zupełnie inna historia – mówił w wywiadzie na łamach gazety "Men’s Health".

Przypomnijmy, że Eric Dane urodził się w 1972 roku w San Francisco. Aktorstwem zainteresował się na poważnie w liceum. Jego debiutem telewizyjnym był występ w kultowym serialu młodzieżowym "Byle do dzwonka" stacji NBC. Następnie zagrał w "Renegacie" oraz "Cudownych latach".

W jego filmografii znajdziemy również takie tytuły, jak "Czarodziejki", w których wcielił się w postać Jasona Deana, "X-Men: Ostatni basion", "Marley i ja", "Walentynki", "Burleska" i "Bad Boys: Ride or Die".