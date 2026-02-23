Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z wizytą w Kijowie.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z wizytą w Kijowie. Fot. Piotr Molęcki / Kancelaria Sejmu

Kijów doczekał się kolejnej polskiej wizyty na wysokim szczeblu. W poniedziałek stolicę ogarniętej wojną Ukrainy odwiedził marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na miejscu lider Lewicy przekonywał, że "nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski". Zapowiedział także wsparcie dla sąsiadów ze Wschodu.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, niedawno oficjalną wizytę w Ukrainie złożył premier Donald Tusk. Na początku lutego szef polskiego rządu spotkał się w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Uwagę światowych mediów przykuł wówczas fakt, że premierowi towarzyszył minister finansów Andrzej Domański. Miało być to znakiem, że rozmowy dotyczyły nie tylko "tu i teraz", ale i przyszłości, w której Polska mogłaby odegrać istotną rolę w odbudowie Ukrainy.

Włodzimierz Czarzasty w Kijowie. Obiecał pomoc i wejście do Unii Europejskiej

A całkiem otwarcie o powojennej przyszłości mówił już goszczący dziś na kijowskich salonach Włodzimierz Czarzasty. – Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. Nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski. Mieliśmy ze sobą trudną historię, ale z tej historii trzeba wyciągać wnioski, a w oparciu o te wnioski trzeba budować przyszłość – stwierdził marszałek Sejmu.

Pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej. Wejdziecie do Unii Europejskiej. To jest nowina, którą przywożę w imieniu całej demokratycznej Europy – zapewnił w Kijowie.

Czarzasty przekonywał, że wsparcie Polski dla unijnych aspiracji Ukrainy "to nie jest żadna łaska", gdyż Polacy wcześniej mogli liczyć na pomoc w akcesji, na przykład ze strony Niemców. W ocenie marszałka, dzięki polskim doświadczeniom ścieżka akcesyjna między Kijowem a Brukselą może się znacząco skrócić. – Pomożemy wam we wszystkich sprawach związanych z pozyskiwaniem środków finansowych – obiecał Ukraińcom.

– Polska w tej chwili jest w 90 proc. hubem, przez który jest przerzut m.in. uzbrojenia do Ukrainy. Chcę, żeby Polska była również w 90 proc. hubem w momencie, kiedy będzie odbudowywana Ukraina – mówił Włodzimierz Czarzasty. Nadzieję na taki powojenny sukces marszałek uzasadniał przypomnieniem o wkładzie polskich przedsiębiorców w ukraińską gospodarkę nawet w czasach wojny z Rosją.

– Będziemy też zabiegali o wsparcie dla polskich przedsiębiorców i aktywność polskich przedsiębiorców na terenie Ukrainy w momencie, kiedy ta cholerna wojna się skończy i zaczniecie odbudowę – przyrzekł przewodniczący izby niższej polskiego Parlamentu.

Był premier, był marszałek. Na prezydenta Kijów wciąż czeka

Przypomnijmy, że choć Kijów odwiedzają ostatnimi czasy najwyżsi rangą przedstawiciele koalicji rządzącej w Polsce, to Ukraina wciąż nie doczekała się odpowiedzi na zaproszenie, jakie Wołodymyr Zełenski skierował pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Lider prawej strony polskiej sceny politycznej spotkał się z ukraińskim przywódcą w grudniu ubiegłego roku, ale miało to miejsce w Warszawie.