Donald Tusk z wizytą w Kijowie. X.com/Kancelaria Premiera

W czwartkowy poranek Donald Tusk pojawił się z wizytą w Kijowie, gdzie przybył na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Polski premier spotkał się z głową państwa i uhonorował obrońców Ukrainy. "To ważna wizyta prawdziwego przyjaciela" – napisał szef tamtejszego MSZ Andrij Sybiha.

Donald Tusk przyjechał do Kijowa

Donald Tusk w czwartkowy poranek przybył do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Swoją wizytę zapowiadał już przed wtorkowym posiedzeniem rządu. – Nieprzypadkowo towarzyszyć mi będzie w tej wizycie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje wspólnie ze swoim zespołem światową konferencję odbudowy Ukrainy – mówił wtedy. O rozpoczęciu wizyty poinformowała Kancelaria Premiera.

Polską delegację przywitał minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrij Sybiha. "Witamy w Kijowie, Donaldzie Tusku! To ważna wizyta prawdziwego przyjaciela. Polska jest liderem wsparcia Ukrainy, w tym w zakresie pomocy energetycznej. Doceniamy taką solidarność oraz nasze partnerstwo strategiczne. Z niecierpliwością oczekujemy na owocną wizytę i merytoryczne rozmowy z Prezydentem Wołodymyrem Zełenskim" – napisał w serwisie X.

W mroźny poranek 5 lutego doszło do spotkania Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy, który zaprosił polską delegację do Kijowa. Wizyta polskiego premiera zaczęła się od uhonorowania obrońców Ukrainy przez złożenie wieńców pod ścianą, która ich upamiętnia.

Wojna z Rosją tragiczna w skutkach

Wołodymyr Zełenski poinformował francuską telewizję France 2, że szacuje się, iż od momentu pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę zginęło 55 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Jak wyjaśnił prezydent, jest to liczba obejmująca wszystkich żołnierzy poległych na polu bitwy: zawodowych i z poboru. Należy dodać, że jest też wiele osób uznawanych za zaginione.

Eksperci z Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) w styczniu br. informowali, że za zabite, ranne lub zaginione uznaje się 1,8 miliona osób, z czego 1,2 miliona osób po stronie rosyjskiej, a 600 tysięcy – ukraińskiej.

Ukraina w ostatnich tygodniach zmaga się z konsekwencjami rosyjskich ataków m.in. na infrastrukturę energetyczną. To sprawia, że dostawy prądu na terenie kraju są mocno ograniczone, a także powoduje długie przerwy w dostawach ciepła, również w samym Kijowie. Niedawno Polska wsparła Ukrainę, dostarczając generatory prądu, pochodzące z zasobów państwa oraz zbiórek społecznych.

Przypomnijmy też, że w styczniu br. w naTemat opisywaliśmy, iż w Abu Zabi dojdzie do trójstronnych rozmów przedstawicieli USA, Ukrainy i Rosji. Negocjacje dotyczące zakończenia wojny trwają, a prezydent Zełenski określił je jako "konstruktywne".