Biedronka wycofuje czerwoną cebulę. Które partie są skażone?
Biedronka wycofuje popularny produkt. Przekroczony normy kadmu Fot. Magda Wygralak / Shutterstock

Biedronka pilnie wycofuje popularną żywność ze swoich sklepów. W produkcie sprzedawanym w popularnej sieci dyskontów wykryto zdecydowanie za dużo niebezpiecznego dla zdrowia kadmu. Mowa o powszechnie stosowanej w kuchni czerwonej cebuli. Które partie są skażone?

To kolejna w ostatnich dniach informacja o wycofaniu produktu ze sklepów Biedronki. W ostatni piątek pisaliśmy, że termiczne dzbanki Smukee posiadają wadę konstrukcyjną i natychmiast trzeba przestać ich używać. Teraz ogromny problem dotyczy niezwykle popularnej żywności.

Toksyczna cebula w Biedronce. O jakie partie chodzi?

Felerna okazała się paczkowana, pochodząca z polskich upraw czerwona cebula w standardowych opakowaniach półkilogramowych. Spółka Onix, dostarczająca to warzywo do Biedronki, wydała w tej sprawie komunikat również w piątek 20 lutego, ale dopiero dziś, 23 lutego, pojawił się na stronie dyskontu.

Fot. Biedronka.pl

Samo przekroczenie dopuszczalnej zawartości kadmu odkryto w jednej partii produktu, ale zdecydowano jednak o ściągnięciu z obrotu także innych opakowań. Wycofywane są poniższe serie:

  • 03/6
  • 03/7
  • 04/1
  • 04/2
  • 04/3
  • 04/4
  • 04/5
  • 04/6
  • 04/7
  • 05/1

    • "Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu przez konsumentów" – tłumaczy firma. Jeśli w ostatnim czasie kupiłeś paczkowaną cebulę w Biedronce, musisz dokładnie sprawdzić nadrukowane oznaczenia na siatce.

    Co zrobić z wycofaną przez producenta cebulą?

    Producent odradza jedzenie wskazanej partii cebuli. Zgromadzone w kuchni zapasy należy wyrzucić do kosza lub po prostu odnieść je z powrotem do Biedronki. Co ważne, aby bezproblemowo otrzymać zwrot pieniędzy, wcale nie potrzebujesz paragonu.

    "Wszystkim konsumentom, którzy zwrócą produkt wraz z opakowaniem, zostanie zwrócony koszt nabycia produktu" – uspokaja firma Onix w oświadczeniu. I podają dodatkowe numery telefonów w razie problemów: +48 68 3844 500 lub +48 605 769 854.

    Kadm to toksyczny i podstępny metal ciężki. Nawet w stosunkowo niewielkich ilościach kumuluje się w narządach człowieka i powoduje poważne oraz przewlekłe schorzenia. Może prowadzić do: uszkodzenia nerek, wątroby, niedokrwistości, choroby nadciśnieniowej, zwyrodnienia stawów, osteoporozy.