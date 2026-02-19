Główny Inspektorat Sanitarny opublikował aż trzy nowe ostrzeżenia dotyczące żywności. Problem dotyczy m.in. popularnych przekąsek, a groźne partie trafiły na półki marketów sieci Dino. Które mogą zaszkodzić?
Niestety, podobne komunikaty na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pojawiają się dość regularnie. Z tego powodu warto trzymać rękę na pulsie i co jakiś czas sprawdzać (www.gov.pl/web/gis/ostrzezenia), czy przypadkiem w naszych szafkach nie kryją się wycofane produkty spożywcze. Co tym razem znalazło się na czarnej liście sanepidu?
Niebezpieczne orzechy w Dino. Pestycydy w popularnej przekąsce
GIS bije na alarm w sprawie orzechów dostępnych w marketach Dino. Kontrole wykazały tam obecność niedozwolonych w Unii Europejskiej substancji. "W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – tetrametryny we wskazanej partii orzechów włoskich" – czytamy w komunikacie.
Urzędnicy wprost wskazują, że ze względu na braki w danych badawczych bardzo ciężko ocenić realną skalę zagrożenia dla naszego organizmu. Władze Dino natychmiastowo uruchomiły procedurę wycofywania towaru z półek. Jakiego konkretnie artykułu dotyczy to ostrzeżenie publiczne GIS?
Zobacz także
Kolejne skażone orzechy włoskie. Na które uważać?
To niestety nie koniec złych informacji dla miłośników orzechowych przekąsek. Podobny problem z tetrametryną wykryto również u innego producenta bakalii. "Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie" – apeluje sanepid na swojej stronie.
Przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją natychmiast poinformowało swoich kontrahentów o zagrożeniu i poprosiło o zwrot wadliwych opakowań. Trwa również ustalanie, skąd dokładnie pochodził skażony surowiec. Wycofane orzechy włoskie, na które trzeba uważać to:
Alergen w chrupkach kukurydzianych. GIS ostrzega
Trzeci alert wydany przez sanepid dotyczy egzotycznych chrupek. Z informacji pozyskanych przez unijny system szybkiego reagowania wynika, że w produkcie z Filipin znajduje się niezadeklarowana w składzie pszenica.
Dla osób w pełni zdrowych to żaden kłopot, ale sprawa wygląda zupełnie inaczej w przypadku alergików. Zjedzenie tych chrupek może wywołać u nich niezwykle gwałtowną reakcję organizmu. Władze uważnie monitorują usuwanie tego artykułu z rynku. Wycofane przekąski kukurydziane, które należy omijać:
Co zrobić z wycofanym produktem spożywczym? Odzyskaj pieniądze
Ostrzeżenia dotyczą konkretnych partii, a nie wszystkich wyrobów danej firmy. Jeśli znajdziesz w swojej kuchni wyżej wymienione przysmaki, nie panikuj. Przede wszystkim ich nie jedz, a jeśli to zrobiłeś, skontaktuj się z lekarzem.
Nie musisz jednak od razu wyrzucać ich do kosza na śmieci, bo oznacza to niepotrzebną stratę gotówki. Zamiast tego udaj się prosto do sklepu, w którym je kupiłeś. Najlepszym rozwiązaniem będzie zwrócenie felernego towaru.
Sprzedawca powinien bez żadnego problemu oddać nam równowartość zakupów, nawet bez paragonu. Wystarczy przynieść fizyczne opakowanie, a w razie wątpliwości niedowiarkom pracującym za kasą pokazać na smartfonie komunikat GIS.