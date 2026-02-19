Orzechy z Dino mają w sobie zakazany pestycyd. O którą partię chodzi Fot. Magda Wygralak / Shutterstock

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował aż trzy nowe ostrzeżenia dotyczące żywności. Problem dotyczy m.in. popularnych przekąsek, a groźne partie trafiły na półki marketów sieci Dino. Które mogą zaszkodzić?

Niestety, podobne komunikaty na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pojawiają się dość regularnie. Z tego powodu warto trzymać rękę na pulsie i co jakiś czas sprawdzać (www.gov.pl/web/gis/ostrzezenia), czy przypadkiem w naszych szafkach nie kryją się wycofane produkty spożywcze. Co tym razem znalazło się na czarnej liście sanepidu?

Niebezpieczne orzechy w Dino. Pestycydy w popularnej przekąsce

GIS bije na alarm w sprawie orzechów dostępnych w marketach Dino. Kontrole wykazały tam obecność niedozwolonych w Unii Europejskiej substancji. "W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – tetrametryny we wskazanej partii orzechów włoskich" – czytamy w komunikacie.

Fot. GIS

Urzędnicy wprost wskazują, że ze względu na braki w danych badawczych bardzo ciężko ocenić realną skalę zagrożenia dla naszego organizmu. Władze Dino natychmiastowo uruchomiły procedurę wycofywania towaru z półek. Jakiego konkretnie artykułu dotyczy to ostrzeżenie publiczne GIS?

Nazwa produktu: Orzechy włoskie łuskane Bakaliowy Targ, 200 g Numer partii: P-5660/02 Najlepiej spożyć przed końcem: 04.2027 Wyprodukowano dla: Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn

Kolejne skażone orzechy włoskie. Na które uważać?

To niestety nie koniec złych informacji dla miłośników orzechowych przekąsek. Podobny problem z tetrametryną wykryto również u innego producenta bakalii. "Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie" – apeluje sanepid na swojej stronie.

Fot. GIS

Przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją natychmiast poinformowało swoich kontrahentów o zagrożeniu i poprosiło o zwrot wadliwych opakowań. Trwa również ustalanie, skąd dokładnie pochodził skażony surowiec. Wycofane orzechy włoskie, na które trzeba uważać to:

Nazwa produktu: Orzechy włoskie łuskane BAKADELIO, 100 g Numer partii: P-5873/01 Najlepiej spożyć przed końcem: 06.2027 Producent: ROS-SWEET Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 37-100 Łańcut

Alergen w chrupkach kukurydzianych. GIS ostrzega

Trzeci alert wydany przez sanepid dotyczy egzotycznych chrupek. Z informacji pozyskanych przez unijny system szybkiego reagowania wynika, że w produkcie z Filipin znajduje się niezadeklarowana w składzie pszenica.

Fot. GIS

Dla osób w pełni zdrowych to żaden kłopot, ale sprawa wygląda zupełnie inaczej w przypadku alergików. Zjedzenie tych chrupek może wywołać u nich niezwykle gwałtowną reakcję organizmu. Władze uważnie monitorują usuwanie tego artykułu z rynku. Wycofane przekąski kukurydziane, które należy omijać:

Nazwa produktu: Snack corn chick./lech.man, 90g, marki: Boy Bawang Importer: Heuschen & Schrouff, Niderlandy Daty minimalnej trwałości: 14-3-2026, 17-6-2026, 18-8-2026, 14-11-2026, 14-1-2027, 17-3-2027

Co zrobić z wycofanym produktem spożywczym? Odzyskaj pieniądze

Ostrzeżenia dotyczą konkretnych partii, a nie wszystkich wyrobów danej firmy. Jeśli znajdziesz w swojej kuchni wyżej wymienione przysmaki, nie panikuj. Przede wszystkim ich nie jedz, a jeśli to zrobiłeś, skontaktuj się z lekarzem.

Nie musisz jednak od razu wyrzucać ich do kosza na śmieci, bo oznacza to niepotrzebną stratę gotówki. Zamiast tego udaj się prosto do sklepu, w którym je kupiłeś. Najlepszym rozwiązaniem będzie zwrócenie felernego towaru.