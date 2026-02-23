WSKZ we Wrocławiu odpowiada na zarzuty o zaliczanie semestru w godzinę. Fot. flickr.com / Gustavo Azevedo // Fot. shutterstock

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu znalazła się w centrum afery. Sprawę opisał "Newsweek". Pojawiły się zarzuty, że na tamtejszej uczelni semestr można zaliczyć niemal w godzinę, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach, a testy zdawać aż do skutku. Przedstawiciele placówki odnieśli się do sprawy w oświadczeniu przesłanym naTemat.pl.

O WSKZ we Wrocławiu zrobiło się naprawdę głośno. Wszystko przez szokujące doniesienia "Newsweeka" o systemie, który ma tam funkcjonować. Pojawiły się nawet głosy, że to, co działo się w Collegium Humanum, "to pikuś" w zestawieniu z tym, co można zobaczyć w stolicy Dolnego Śląska.

Sprawę w naTemat poruszył już także Marcin Kusz. Zaliczenia studiów na wrocławskiej uczelni – jak wynika z przywołanych relacji – miały być całkowicie online. Niektóre osoby twierdziły, że ważne było tylko "odhaczanie" treści w systemie, a potem rozwiązywanie testów cząstkowych, do których można podchodzić wielokrotnie.

Poważne zarzuty wobec WSKZ we Wrocławiu. Mamy stanowisko uczelni

Finalną częścią zaliczeń miały być testy końcowe. Jednak tam też można podobno "strzelać" do skutku. Tak przynajmniej wynika z doniesień niektórych studentów. Kontrowersje wywołała także kontrola w WSKZ przeprowadzona przez ministerstwo nauki, której wyniki były miażdżące.

Momentalnie pojawiły się więc wątpliwości co do wartości, jakie mają takie studia i co oznaczają w obiegu dyplomów. Doniesienia o "zaliczeniu semestru w godzinę" wołały takie poruszenie, że sprawę postanowili wyjaśnić przedstawiciele WSKZ.

Zdaniem uczelni wygląda to inaczej. W oświadczeniu przesłanym redakcji naTemat.pl czytamy, że "materiały edukacyjne zawarte na platformie e-learningowej są podzielone na tematy i lekcje". "Platforma monitoruje tzw. 'focus' słuchacza na danym materiale dydaktycznym i zlicza poświęcony czas na jego realizację. Jeśli słuchacz w danym momencie studiuje materiał dydaktyczny, wtedy jest odpowiednio o tym notyfikowany, a jego 'focus' jest aktywny i czas poświęcony na naukę jest zliczany" – tłumaczą władze uczelni.

"Jeśli słuchacz opuści materiał albo otworzy inne okno, uzyskuje notyfikacje o braku aktywności, a czas na naukę przestaje być rejestrowany. Liczba godzin poświęcona na realizację studiów musi być zgodna z programem kształcenia". WSKZ we Wrocławiu framgnet stanowiska

Przedstawiciele WSKZ przekonują również, że aby ukończyć u nich studia podyplomowe, trzeba spełnić "wszystkie wymagania przewidywane dla danego zakresu studiów", w tym zakres czasu poświęconego na naukę. Niespełnienie wymagań ma skutkować brakiem podstaw do wydania świadectwa.