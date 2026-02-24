Tom Hanksa zagra Abrahama Lincolna Fot. Shutterstock / montaż: naTemat

Tom Hanks po raz kolejny sięga po historyczną ikonę. Tym razem laureat dwóch Oscarów wcieli się w Abrahama Lincolna w filmowej adaptacji nagradzanej powieści "Lincoln w Bardo" George'a Saundersa. Projekt właśnie jest realizowany w Londynie i zapowiada się jako jedno z bardziej nietypowych przedsięwzięć w karierze aktora.

Jak informuje Deadline, film "Lincoln in the Bardo" będzie hybrydą kina aktorskiego i animacji poklatkowej. Za kamerą stoi Duke Johnson, współtwórca nominowanej do Oscara animacji "Anomalisa". Scenariusz napisał sam autor książki, George Saunders, a produkcją zajmuje się m.in. firma Playtone należąca do Toma Hanksa, który zagra również główną rolę.

Powieść "Lincoln w Bardo" to jedna z najbardziej oryginalnych i eksperymentalnych książek ostatnich lat. Akcja skupia się na relacji Abrahama Lincolna z jego zmarłym 11-letnim synem Williem. Historia rozgrywa się w tytułowym bardo – stanie przejściowym między życiem a śmiercią w buddyzmie tybetańskim – i jest intymnym portretem żałoby prezydenta w samym środku wojny. Książka przyniosła Saundersowi prestiżową Nagrodę Bookera w 2017 roku.

Tom Hanks zagra Abrahama Lincolna. Daniel-Day Lewis dostał za tę rolę Oscara

Sam Abraham Lincoln to jedna z najważniejszych postaci w historii Stanów Zjednoczonych – 16. prezydent USA, który poprowadził kraj przez wojnę secesyjną, zniósł niewolnictwo i zapisał się w historii jako symbol walki o jedność i prawa obywatelskie.

Jego życie i legenda od dekad inspirują twórców popkultury. Najgłośniejszą ekranową kreację Abrahama Lincolna stworzył Daniel Day-Lewis, który w 2013 roku otrzymał Oscara za rolę w filmie "Lincoln" w reżyserii Steven Spielberg. Teraz pałeczkę przejmuje Tom Hanks, proponując zupełnie inne, bardziej metafizyczne i kameralne spojrzenie, na postać ikonicznego prezydenta.

