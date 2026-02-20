"Toy Story 5" ma nowy zwiastun. Słysząc Soykę, aż łza się w oku kręci

"Toy Story 5" w nowym zwiastunie. Słyszymy w nim Stanisława Soykę Fot. materiał prasowy / Disney

Chudy i Buzz Astral wracają na wielki ekran. "Toy Story 5" doczekało się zwiastuna z dubbingiem, w którym widzimy pocięte fragmenty nowych przygód "żywych" zabawek. Widzowie z Polski wzruszą się na sam dźwięk kultowej piosenki w wykonaniu Stanisława Soyki.

"Toy Story" pierwszy raz trafiło do kin w Polsce w 1996 roku. Od tamtej pory franczyza się rozrosła. Widzowie mieli okazję zobaczyć łącznie cztery części animowanej serii produkcji studia Pixar i wytwórni Walt Disney Pictures, która nauczyła dzieci, by troszczył się o swoje zabawki, a także zakorzeniły w nich zabawną wątpliwość – czy ich ukochane pluszaki oraz lalki nie ożywają za zamkniętymi drzwiami?

Na srebrny ekran zmierza nie tylko kontynuacja uwielbianej przez publiczność "Krainy lodu" o Elsie i Annie. Premierę "Toy Story 5" zapowiedziano na 19 czerwca 2026 roku. Twórcy animacji właśnie podzielili się z fanami nostalgicznym zwiastunem.

Zwiastun "Toy Story 5". Stanisław Soyka śpiewa w nim utwór "Druha we mnie masz"

Buzz Astral, Jessie i reszta paczki zamieszkują teraz pokój Bonnie. Dziewczynka dorasta w dobie internetu i mediów społecznościowych, a to oznacza jedno. Do zabawek, jakimi w latach 90. bawił się Andy, dołączają technologiczne wynalazki. Bohaterowie poznają tablet o nazwie Lilypad. Na jego widok paranoiczny dinozaur Rex krzyczy: "Znowu wyginę, tylko nie to".

W najnowszym zwiastunie widzimy, że plastikowe i pluszowe postaci ponownie łączą siły z Chudym, który wyruszył w podróż, by pomóc porzuconym zabawkom znaleźć nowych właścicieli. W tle słyszymy słynną piosenkę "Druha we mnie masz" w wykonaniu legendarnego wokalisty jazzowego Stanisława Soyki, który zmarł w sierpniu ubiegłego roku.

– To była zabawna i wzruszająca przygoda, podczas której odkrywaliśmy, jak nasza ulubiona drużyna zabawek z dawnych lat mogłaby zareagować na dzisiejszy świat technologii. Z radością dzielimy się z publicznością tym pierwszym spojrzeniem na "Toy Story 5" – powiedzieli reżyser Andrew Stanton ("Gdzie jest Nemo?") i współreżyserka Kenna Harris ("Luca"), cytowani przez portal branżowy Deadline.

W oryginalnej obsadzie głosowej znaleźli się m.in. Tom Hanks ("Forrest Gump"), Tim Allen ("Śnięty Mikołaj"), Keanu Reeves ("John Wick"), Joan Cusack ("Szkoła rocka"), Greta Lee ("Poprzednie życie"), Craig Robinson ("To już jest koniec") i Shelby Rabara ("Steven Universe").

