Kolejna sieć bankomatów zmienia zasady dla BLIK-a. Dlaczego Planet Cash to robi? Fot. Valerii Piankovskyi / Shutterstock

Planet Cash zmienia zasady wypłat z bankomatów od 2 marca. Więcej gotówki będzie można pobrać przy użyciu karty. Inaczej będzie w przypadku BLIK-a. Wcześniej na podobny krok zdecydował się konkurencyjny Euronet. Dlaczego obie sieci tną limity popularnej formy płatności?

Niedawno w naTemat pisaliśmy, że sieć Euronet od 19 lutego mocno obniżyła progi dla transakcji BLIK-iem. Teraz Planet Cash też zmienia swój cennik i limity dla transakcji z kodem ze smartfona. Użytkowników bardziej tradycyjnych kart płatniczych też czeka niespodzianka przy bankomacie, ale w ich wypadku: pozytywna.

Wyższy limit wypłaty z bankomatu Planet Cash. Od 2 marca 4000 zł

Najpierw dobre wieści dla fanów gotówki. Od najbliższego poniedziałku Planet Cash podnosi limity dla transakcji realizowanych kartami Visa oraz Mastercard. Klienci będą mogli jednorazowo pobrać więcej niż dotychczas.

"Od 2 marca w całej sieci Planet Cash, dla wszystkich klientów, zwiększamy do 4000 złotych maksymalną kwotę jednorazowej wypłaty kartami Mastercard i Visa" – ogłosił operator w oficjalnym komunikacie.

Nie jest to jednak z góry narzucony próg dla każdego banku. Jeśli dana instytucja umówiła się z operatorem na jeszcze lepsze warunki, to te wyższe limity dalej będą obowiązywać.

Wypłata BLIK w Planet Cash z nowymi ograniczeniami

Planet Cash równocześnie zdecydował, że wypłaty kodem BLIK będą teraz uzależnione od rentowności konkretnego bankomatu. Firma tłumaczy, że obecny system rozliczeń z właścicielem (Polski Standard Płatności) jest dla nich nieopłacalny.

"Decyzja ta jest bezpośrednią konsekwencją braku ekonomicznego zbilansowania usługi wypłat realizowanych z użyciem kodów BLIK w bankomatach, przy jednoczesnym stałym wzroście kosztów obsługi gotówki, logistyki i konwojowania, serwisu technicznego, czynszów, energii oraz utrzymania infrastruktury bankomatowe" – wyjaśniają przedstawiciele Planet Cash.

Sieć nie podaje konkretnych kwot limitów dla pojedynczych transakcji BLIK-iem. Możemy się jednak spodziewać, że raczej będą niższe, niż wyższe. Konkurencja okroiła je bowiem czterokrotnie.

Euronet ograniczył wypłaty BLIK z 800 do 200 zł

Podobny ruch wykonała sieć Euronet. Wcześniej standardem było 800 zł, jednak teraz (od 19 lutego) jednorazowo wyjmiemy zaledwie jedną czwartą tej sumy. Powód jest ten sam.

"Wprowadzenie zmiany limitu dla wypłaty gotówki realizowanych kodem BLIK jest niezbędne do ograniczenia strat finansowych Euronet Polska, generowanych przez te transakcje" – podkreśla spółka w oświadczeniu.

Twórcy BLIK-a nie kryją zdziwienia i irytacji. "W opinii Polskiego Standardu Płatności SA i z perspektywy użytkowników BLIKA zmniejszenie kwoty pojedynczej wypłaty w bankomatach sieci Euronet z 800 zł do 200 zł to istotne obniżenie komfortu i bezpieczeństwa transakcji" – przyznaje PSP na łamach naTemat.