Nowa moneta kolekcjonerska o nominale 100 zł X.com/@nbppl

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu "banknotomonetę", czyli monetę ze stylizowanym wizerunkiem banknotu o nominale 100 złotych. Monetą kolekcjonerską można płacić w sklepach, ale ze względu na jej wartość lepiej tego nie robić. Złoty egzemplarz przypadnie do gustu nie tylko numizmatykom.

REKLAMA

Narodowy Bank Polski regularnie ogłasza emisję nowych monet kolekcjonerskich. 9 lutego do obiegu trafiła złota moneta, która przyciąga uwagę nie tylko z uwagi na nietypowy projekt oraz materiał wykonania. To limitowana edycja, której nakład wynosi 1500 sztuk, a za najczystszą próbę złota przyjdzie sporo zapłacić.

Nowa moneta NBP z wizerunkiem banknotu

W poniedziałek 9 lutego Narodowy Bank Polski obwieścił, że do obiegu wprowadzono złotą monetę kolekcjonerską "Banknot o nominale 100 zł". To kolejny egzemplarz z serii "Polskie banknoty obiegowe", którą zapoczątkowano w 2023 roku. Już na pierwszy rzut oka robi wrażenie: moneta jest prostokątna i zaprojektowana tak, jak dobrze znany nam banknot. Wykonano ją jednak z czystego złota (próba 999,9).

REKLAMA

Egzemplarz ma wymiary 50 x 25 mm i waży 31,10 grama, tj. jedną uncję złota. Na rewersie monety widoczny jest dobrze znany z banknotów portret króla Władysława II Jagiełły (w medalionie), a także ozdobna rozeta i stylizowane elementy ornamentyki gotyckiej. W lewym rogu, odwrócony o 90 stopni, określony jest nominał. Awers zawiera z kolei wizerunek tarczy z orłem z nagrobka władcy, a także hełm, płaszcz krzyżacki i dwa miecze. Dodatkowo po lewej stronie "banknotomonety" przedstawiono zarys Zamku Krzyżackiego w Malborku. Nominał zaznaczono w lewym dolnym rogu.

REKLAMA

Unikatowa emisja jest ukłonem w stronę Andrzeja Heidricha, który zaprojektował serię banknotów z wizerunkami władców Polski. Wyjątkowa moneta kolekcjonerska wykonana ze szlachetnego kruszcu ma nominał 100 zł, ale oficjalna cena sprzedaży NBP wynosi 20 300 zł. Można nabyć ją w oddziałach okręgowych NBP w Polsce oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. Każdy egzemplarz sprzedawany jest w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

NBP zapowiedział już kolejne emisje: 11 marca do obiegu wprowadzone zostaną złota moneta o nominale 500 zł i srebrna moneta o nominale 10 zł (będzie to kontynuacja serii "Hetmani Rzeczypospolitej", przedstawiająca Jana Tarnowskiego).

REKLAMA

Monetami kolekcjonerskimi można płacić. Ale nie warto

Narodowy Bank Polski na swojej oficjalnej stronie potwierdza, że specjalnymi monetami można zapłacić w sklepie. "Wszystkie monety kolekcjonerskie i okolicznościowe emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ich siłę nabywczą określa umieszczony na nich nominał. Niezależnie od wysokości nominału oraz ustalonej w NBP ceny sprzedaży, monety kolekcjonerskie mają swoją wartość kolekcjonerską, którą określa rynek numizmatyczny" – czytamy.