W exposé w Sejmie Sikorski stwierdził, że Rosja nie wygrywa i nie jest niepokonana. Fot. Sejm RP, YT

Radosław Sikorski podczas swojego exposé w Sejmie nie zamierzał w najmniejszy choćby sposób oszczędzać tych z Kremla. Wicepremier i szef MSZ mówił, że "zwycięstwo Kijowa będzie naszym zwycięstwem", a następnie wskazał, że wojna o Ukrainę trwa dłużej niż walka ZSRR z Niemcami w II wojnie światowej. Padło jescze kilka wyliczeń.

Podczas dzisiejszego exposé o zadaniach polskiej polityki zagranicznej na 2026 r. Radosław Sikorski odniósł się do wojny w Ukrainie i rosyjskiej narracji o "nieuchronnym zwycięstwie". Szef MSZ powiedział w Sejmie, że "zwycięstwo Kijowa będzie naszym zwycięstwem", a Rosja, wbrew temu, co głosi propaganda, "wcale nie wygrywa".

Następnie stwierdził, że Moskwa "nie jest i nigdy nie była niepokonana" i wyliczył przykłady jej porażek w XX w., a także zwrócił uwagę na czas trwania obecnej wojny.

Sikorski w exposé : Rosja więcej przegrywa, niż wygrywa