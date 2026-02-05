Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski rozmawiali m.in. o myśliwcach MiG-29 dla Ukrainy. Dla Polski to opłacalna transakcja Fot. Kancelaria Premiera/ X

– Polska jest gotowa przekazać myśliwce MiG-29 nawet w tej chwili, ale prezydent zwrócił uwagę, że Ukraina być może potrzebowałaby innych pilnych dostaw dotyczących bezpieczeństwa. Po powrocie do Polski będę o tym rozmawiał m.in. z szefem MON – powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej w Kijowie. Jak dodał, na spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim poruszono też temat współpracy dotyczącej dronów.

REKLAMA

W czwartek 5 lutego Donald Tusk pojawił się z wizytą w Kijowie, gdzie przybył na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "To ważna wizyta prawdziwego przyjaciela" – napisał szef tamtejszego MSZ Andrij Sybiha. Wizyta polskiego premiera zaczęła się od uhonorowania obrońców Ukrainy przez złożenie wieńców pod ścianą, która ich upamiętnia.

MiG-29 dla Ukrainy, drony dla Polski?

Następnie Tusk i Zełenski rozpoczęli rozmowy, a po południu wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Poruszono kilka tematów. Prezydent Ukrainy podziękował Polakom za każdą pomoc, w tym za przekazanie generatorów. Szef polskiego rządu został z kolei zapytany przez jednego z ukraińskich dziennikarzy o przekazanie myśliwców MiG-29.

REKLAMA

– 47. pakiet pomocowy ma wartość około 100 mln zł i była to głównie amunicja 155 mm, która została w większości dostarczona. Kończymy przygotowanie 48. pakietu, on będzie miał wartość 200 mln zł i będzie głównie polegał na sprzęcie dla wojsk pancernych dla Ukrainy – powiedział na wstępnie premier.

– Jeśli chodzi o myśliwce MIG-29, są w dyspozycji i czekają. Umówiliśmy się z prezydentem Zełenskim, że będziemy działać elastycznie i adekwatnie do aktualnych potrzeb. Wiem, że Ukraina potrzebuje rozmaitego typu form obrony powietrznej, ale nie we wszystkim możemy pomóc. Jeśli aktualna pozostanie potrzeba MIG-ów, to Polska jest gotowa w tej chwili je przekazać. Rozmawialiśmy też o wymianie i Ukraina jest na to gotowa. Mówimy o ukraińskich dronach, ponieważ chcemy budować w Polsce skuteczną obronę przeciwdronową i współpraca z Ukrainą jest dla nas priorytetem – dodał Tusk.

REKLAMA

Jak zaznaczył szef rządu, "prezydent Zełenski zwrócił uwagę, że Ukraina być może potrzebowałaby innych pilnych dostaw dotyczących bezpieczeństwa". – Dziś nie odpowiem na pytanie, czy w miejsce MIG-ów wchodziłby w rachubę inny sprzęt. Po powrocie do Polski będę o tym rozmawiał m.in. z szefem MON i generałami. Najpóźniej w poniedziałek dam odpowiedź prezydentowi Zełenskiemu, co jest możliwe – zapowiedział Tusk.

– Tak, nasze wojsko potrzebuje MiG-ów, i tak, jesteśmy gotowi do wymiany. Mamy listę tego, czego potrzebuje Polska – powiedział Wołodymyr Zełenski. – Już dziś potwierdziliśmy, że jesteśmy na to gotowi. Potrzebujemy przede wszystkim przejść tę zimę, potrzebujemy odpowiednich rakiet. Jeśli jest taka możliwość, jesteśmy w stanie wymienić te rakiety na nasze współczesne drony – dodał.

REKLAMA

Awantura o myśliwce MiG-29 dla Ukrainy

Jak pisaliśmy w naTemat.pl w grudniu, Ukraina miałaby otrzymać pozostałe jeszcze w polskim arsenale myśliwce MiG-29. Maszyny z radzieckim rodowodem są bowiem sukcesywnie wycofywane z coraz lepiej spełniającej NATO-wskie standardy floty Sił Powietrznych.

Nagle obietnice złożone Kijowowi przez MON podważyć postanowił jednak prezydent Karol Nawrocki. – Tutaj musiało się wkraść jakieś nieporozumienie. Ja takiej informacji nie miałem. Potwierdzałem to jeszcze dzisiaj w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Taka informacja do mnie nie trafiła – oznajmiła głowa państwa, gdy na konferencji prasowej w Rydze zapytano ją o to przy łotewskich sojusznikach.