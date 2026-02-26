Radosław Sikorski ma dziś o 9:00 przedstawić w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 r. W zapowiedziach MSZ i KPRM pojawia się lista 5 priorytetów, które mają uporządkować działania rządu w sprawach międzynarodowych.
Exposé ministra spraw zagranicznych to coroczna informacja przedstawiana w Sejmie, która opisuje zadania i kierunki polityki zagranicznej na dany rok. W przypadku wystąpienia na 2026 r. MSZ wskazuje, że jest ono oparte na "założeniach polskiej polityki zagranicznej i europejskiej na 2026 r." przyjętych przez Radę Ministrów dokładnie 27 stycznia. Rząd informował, że dokument ma charakter niejawny, natomiast publicznie przedstawiono jego główne filary w formie priorytetów.
Wystąpienie zwykle otwiera sejmową debatę, w której głos zabierają kluby parlamentarne, a następnie minister odpowiada na pytania i zarzuty. MSZ zapowiada, że exposé jest elementem rocznego cyklu planowania polityki zagranicznej, a priorytety mają porządkować działania państwa w obszarach od bezpieczeństwa po dyplomację ekonomiczną.
5 priorytetów na 2026 r. Oto lista z zapowiedzi MSZ
Z zapowiedzi wynika, że w 2026 r. polityka zagraniczna i europejska ma koncentrować się na 5 kierunkach.
Pierwszy priorytet to "Polska bezpieczna". Jest to akcent na kwestie obronne, odporność państwa, współpracę sojuszniczą i bezpieczeństwo w regionie. Drugi to "wpływowa Polska w silnej UE", czyli działania na rzecz pozycji Polski w Unii Europejskiej i wpływu na decyzje podejmowane w Brukseli.
Trzeci priorytet nazwano "Polityką zagraniczną w służbie rozwoju gospodarczego Polski". Ten punkt dotyczy m.in. dyplomacji gospodarczej, wsparcia eksportu, przyciągania inwestycji oraz współpracy technologicznej.
Czwarty priorytet to "Polska aktywna globalnie i solidarna". Chodzi o aktywność poza regionem, politykę rozwojową i pomocową, działania w organizacjach międzynarodowych oraz budowanie relacji w różnych częściach świata. Piąty priorytet dotyczy zaplecza instytucjonalnego.
Z informacji publikowanych przez instytucje rządowe wynika, że zestaw priorytetów został przygotowany z myślą o aktualnych wyzwaniach geopolitycznych. W publicznych zapowiedziach pojawiają się szczególnie wątki bezpieczeństwa, relacji europejskich i transatlantyckich oraz roli dyplomacji w rozwoju gospodarczym.
Wszyscy dostrzegamy zagrożenia
– Wszyscy dostrzegamy zagrożenia, sytuacja jest poważna. Świadomość niebezpieczeństwa może paraliżować lub mobilizować. Na paraliż nie wolno nam sobie pozwolić. Pasywność lub liczenie na innych to zaproszenie do eskalacji. Tak samo jak wykrzykiwanie, że to nie nasza wojna – od tych słów swoje wystąpienie zaczął Radosław Sikorski.