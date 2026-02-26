W 2026 r. rząd i MSZ akcentują bezpieczeństwo, silną UE, gospodarkę, aktywność globalną i służbę zagraniczną. Fot. Shutterstock.com/Alexandros Michailidis

Radosław Sikorski ma dziś o 9:00 przedstawić w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 r. W zapowiedziach MSZ i KPRM pojawia się lista 5 priorytetów, które mają uporządkować działania rządu w sprawach międzynarodowych.

REKLAMA

Exposé ministra spraw zagranicznych to coroczna informacja przedstawiana w Sejmie, która opisuje zadania i kierunki polityki zagranicznej na dany rok. W przypadku wystąpienia na 2026 r. MSZ wskazuje, że jest ono oparte na "założeniach polskiej polityki zagranicznej i europejskiej na 2026 r." przyjętych przez Radę Ministrów dokładnie 27 stycznia. Rząd informował, że dokument ma charakter niejawny, natomiast publicznie przedstawiono jego główne filary w formie priorytetów.

Wystąpienie zwykle otwiera sejmową debatę, w której głos zabierają kluby parlamentarne, a następnie minister odpowiada na pytania i zarzuty. MSZ zapowiada, że exposé jest elementem rocznego cyklu planowania polityki zagranicznej, a priorytety mają porządkować działania państwa w obszarach od bezpieczeństwa po dyplomację ekonomiczną.

REKLAMA

5 priorytetów na 2026 r. Oto lista z zapowiedzi MSZ

Z zapowiedzi wynika, że w 2026 r. polityka zagraniczna i europejska ma koncentrować się na 5 kierunkach.

Pierwszy priorytet to "Polska bezpieczna". Jest to akcent na kwestie obronne, odporność państwa, współpracę sojuszniczą i bezpieczeństwo w regionie. Drugi to "wpływowa Polska w silnej UE", czyli działania na rzecz pozycji Polski w Unii Europejskiej i wpływu na decyzje podejmowane w Brukseli.

Trzeci priorytet nazwano "Polityką zagraniczną w służbie rozwoju gospodarczego Polski". Ten punkt dotyczy m.in. dyplomacji gospodarczej, wsparcia eksportu, przyciągania inwestycji oraz współpracy technologicznej.

REKLAMA

Czwarty priorytet to "Polska aktywna globalnie i solidarna". Chodzi o aktywność poza regionem, politykę rozwojową i pomocową, działania w organizacjach międzynarodowych oraz budowanie relacji w różnych częściach świata. Piąty priorytet dotyczy zaplecza instytucjonalnego.

Z informacji publikowanych przez instytucje rządowe wynika, że zestaw priorytetów został przygotowany z myślą o aktualnych wyzwaniach geopolitycznych. W publicznych zapowiedziach pojawiają się szczególnie wątki bezpieczeństwa, relacji europejskich i transatlantyckich oraz roli dyplomacji w rozwoju gospodarczym.

REKLAMA

Wszyscy dostrzegamy zagrożenia